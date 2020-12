Seit Wochen tut sich nichts mehr auf der Baustelle

„Gut, dass sich die Zeitung darum kümmert“, empfingen uns Mitarbeiter eines Unternehmens , das ihr Domizil im City Center auf dem Marktplatz hat. Das Parkdeck ist seit Wochen gesperrt. Nicht nur, dass die die Unternehmen über die Sperrung nicht informiert wurden, auch fragen aufmerksame Leser bei ihrer Zeitung immer wieder an, warum sich auf der Baustelle auf dem Parkdeck seit Wochen nichts tut. Die Baustelle wurde geöffnet, die Pflastersteine weggenommen und etwas Frostschutz aufgefüllt, doch das war es. Wilde Gerüchte halten sich in Zeulenroda.Triebes darüber, dass Statikprobleme die Ursache wären. Auch Christian Schneider hörte von ihnen. Andere Leser verweisen darauf, dass die Stadt Zeulenroda-Triebes auf dem Parkdeck den ruhenden Verkehr kontrolliert, aber nichts dafür tun würde, dass überhaupt eine Parkmöglichkeit in der Stadt gegeben ist. „Die sind sehr rar“, so das Fazit der Leser.

Die Leser meinen aber auch, dass die fehlenden Parkmöglichkeiten auch zu Einbußen der Besitzer der Geschäfte im City Center führen würden. Wir fragten beim zuständigen Mitarbeiter Markus Toy, Senior Asset Manager der FCR Immobilien aus München nach. Nach erneuter Nachfrage antwortete eine beauftragte Presseagentur. Hier hieß es, dass noch vor Weihnachten das Parkdeck als Parkmöglichkeit in der Innenstadt von Zeulenroda wieder zur Verfügung stehen soll. Zurzeit würden Sanierungsarbeiten durch eine Zeulenrodaer Firma durchgeführt werden, da in der Vergangenheit sich das Pflaster auf dem Parkdach der Einkaufspassage gehoben oder abgesenkt hatte. 150 Parkplätze, verteilt auf zwei Parkdecks, befinden sich direkt in der Einkaufspassage. In diesem Zusammenhang wollte die Zeitung auch zur Auslastung des Einkaufscenters mit verschiedenen Geschäften in der Innenstadt Fakten wissen. Mit momentanen 72 Prozent sei man sehr zu frieden. Als das Immobilienbüro das City Center 2016 übernommen hatte, wären die Flächen gerade Mal zu 66 Prozent vermietet gewesen. Zudem würden gerade Gespräche geführt mit neuen Mietern und solche, die erweitern wollen oder ihren Vertrag verlängert haben. Die Einkaufspassage verfügt über insgesamt etwa 5500 Quadratmeter vermietbare Gewerbefläche. Man habe das Bestreben, die Situation noch zu verbessern. „Es tut sich was“, heißt es seitens des Pressesprechers.