Zeulenroda-Triebes. Am 13. Februar wird in Zeulenroda-Triebes ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Teilnehmen können alle, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Senioren aus Zeulenroda-Triebes wählen neuen Beirat

Am Donnerstag, dem 13. Februar, findet die Wahl für die Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Zeulenroda-Triebes statt. Die Kandidaten wurden von den Senioren zu ihrer Wahlversammlung im Dezember bereits festgelegt. 14 Senioren haben sich bereit erklärt zukünftig im Beirat mitarbeiten zu wollen.

Am 13. Februar besteht dann ab 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit neun von den insgesamt 14 Kandidaten ihre Stimme zu geben. Gleich im Anschluss an den Wahltag werden die abgegeben Stimmen ausgezählt. Die Wahlvorschläge sind auf dem Stimmzettel aufgedruckt. Der Wähler hat so viele Stimmen, wie Mitglieder für den Seniorenbeirat der Stadt Zeulenroda-Triebes zu wählen sind, das sind 9 Stimmen. Allerdings darf jeder Kandidat nur eine Stimme erhalten, sonst ist der Wahlschein ungültig. Der Wahlraum befindet sich im Rathaus der Stadt Zeulenroda-Triebes, Markt 1, Rathaussaal in Zeulenroda-Triebes.

An der Wahl des Seniorenbeirates können alle Senioren der Stadt die das 60. Lebensjahr vollendet haben und in der Stadt Zeulenroda-Triebes oder in den zugehörigen Ortsteilen eine Hauptwohnung besitzen, teilnehmen. Diejenigen, die an der Wahl teilnehmen können und wollen müssen ihren Personalausweis oder den Reisepass zur Wahl mitbringen. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jedermann kann bei der Auszählung der Stimmen teilnehmen.

Eine Briefwahl ist für die Seniorenbeiratswahl nicht möglich, wie Heidrun Winkler von der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert. Um eine Briefwahl durchzuführen, müsste die Satzung des Seniorenbeirates entsprechend geändert werden.