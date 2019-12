Beate Jung, Annelies Grzybek, Christel Meffert, Isolde Strunz, Marga Heiner, Herbert Müller, Gerhard Helmert, Karla und Volker Götzloff und weitere haben sich in den vergangenen Jahren im Beirat und in den Arbeitsgruppen für eine aktive Arbeit des Seniorenbeirates eingesetzt. Ihnen gebührt der Dank.

Senioren aus Zeulenroda-Triebes wollen mitreden

Die Mitglieder des Seniorenbeirates Zeulenroda-Triebes haben die Kandidaten für den neuen Vorstand aufgestellt und bitten im Januar an die Wahlurne.

Seit 26 Jahren hat sich das Gremium in der Stadt Zeulenroda-Triebes etabliert. Der Seniorenbeirat zeichnet sich nicht nur für die eigenen Mitglieder verantwortlich, er sucht das Gespräch mit den Verantwortlichen, hat Vorschläge parat für eine gute Integration der älteren Menschen in der Stadt und bietet für seine Mitglieder und alle anderen Zeulenroda-Triebeser ein abwechslungsreiches Programm. Das Programm ist gespickt mit sportlicher Betätigung, Gesprächskreisen, Informationen zu neuen Gesetzgebungen. Und auch die Gemütlichkeit kommt dabei nicht zu kurz. „Die Tätigkeit hält jung“, sagt Volker Götzloff, Vorsitzender des Seniorenbeirates seit 15 Jahren.

Zeulenroda-Triebeser Senioren ziehen in neue Räumlichkeiten

Ein prägendes Ereignis war für die Senioren der begonnene Ausbau des städtischen Kindergartens „Sonnenschein“. Hier hatten sie ihr Domizil und wollten darin bleiben, wenn es nach ihnen gegangen wäre. Die Zusammenarbeit zwischen den Kleinen aus dem Kindergarten und Senioren hatte sich gut entwickelt, die Mädchen und Jungen vom „Sonnenschein“, einer städtischen Kindereinrichtung, besuchten die Omas und Opas, spielten ihnen ihre einstudierten Theaterstücke vor und waren fast ein Team. Doch der Ausbau für mehr Kindergartenplätze forderte seinen Tribut. Und so mussten die Senioren letztendlich weichen. Zur Vorstellung der Kandidaten des Seniorenbeirates übergab Bürgermeister Nils Hammerschmidt dem Vorsitzenden Volker Götzloff den Nutzungsvertrag für den neuen Treffpunkt der Senioren. Der befindet sich nun im ehemaligen Mittelganghaus in Zeulenroda, in der Straße der DSF 35. Noch fehlen ein paar Dinge in der Ausstattung, doch Volker Götzloff ist zuversichtlich, dass alle noch ausstehenden Probleme bis Anfang Januar gelöst sein werden und die Räumlichkeiten im vollen Umfang genutzt werden können.

Seniorenbeirat bringt sich ein

Aber auch, wenn die älteren Bürger Hinweise, Tipps oder auch Beschwerden haben, wenden sie sich an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. So konnten kleinere Hindernisse in der Stadt beseitigt werden. War es die Haltestelle der Personen- und Reiseverkehrsgesellschaft in Zeulenroda, die auf Hinweise der Senioren verlegt wurde oder auch das Geländer an der Rathaustreppe, dass angebracht wurde. Bemängelt wurden die schlechten Lichtverhältnisse auf Zeulenrodas Marktplatz und hier auch die große Rutschgefahr durch die Platten auf dem Markt.

Die Senioren wollen die Verbindung zu den Landfrauengruppen in den Ortsteilen herstellen.

Vorsitzender Volker Götzloff zog ein positives Resümee

Die Senioren sind politisch ebenso aktiv wie sportlich. So besuchten sie den Landtag, waren im Bundestag zu Gast, führten vor den jeweiligen Wahlen mit Bundes- und Landtagskandidaten aller Parteien Gespräche, sprachen ihre Probleme an und diskutierten auf Augenhöhe, zog Volker Götzloff, Vorsitzender des Seniorenbeirates, zur Aufstellung der neuen Kandidaten, ein kurzes Resümee über die zahlreichen Aktivitäten. Seit 15 Jahren organisiert Karla Götzloff aus Zeulenroda die beliebten Ausfahrten wie zum Berliner Flughafen, zum Kyffhäuser, zum Fichtelberg, ins Erzgebirge und viele weitere. „Wir haben die Bundesrepublik von Nord nach Süd und West nach Ost bereist“, so Götzloff. Auch für das kommende Jahr sind schon wieder Ausfahrten gebucht“, so Karla Götzloff.

Doch auch die sportliche Fitness kommt nicht zu kurz. Eine Kegelgruppe trifft sich immer dienstagsnachmittags auf der Kegelbahn hinter der Stadthalle, es werden Tanzveranstaltungen organisiert und eine Wandergruppe gibt es ebenso.

Die Wahl des Seniorenbeirates findet im Januar statt. An der Wahl können sich alle Zeulenroda-Triebeser ab 60 Jahre beteiligen. Der Termin wird noch bekanntgegeben.

Die Kandidaten: Birgit Funke, Jürgen Glaser, Karla und Volker Götzloff, Sieghard Groèr, Marga Heiner, Gerhard Helmert, Anne Kolbe, Herbert Müller, Jürgen Rupprecht, Diana Skibbe, Martina Slansky, Reiner Spanner und Marie-Elisabeth Warmuth.