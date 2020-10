Sie haben es wieder getan: Neues Buch zur Geschichte Langenwetzendorfs

Es ist zu einer Art Tradition geworden. Jedes Jahr zu Weihnachten haben Jeannette Petzel und Sandra Günther eines neues Buch zur Geschichte von Langenwetzendorf fertig. „Es gibt auch einfach noch so unheimlich viel Material“, sagt Petzel. Alles begann zur 750-Jahr-Feier des Ortes. Aus dem Aufruf alte Fotos einzureichen, wurde mit den Jahren ein schier unendlicher Fundus an Archivdokumenten, alten Fotos und persönlichen Geschichten. Mehrere Bücher entstanden. Zuletzt zur Wirtschaftsgeschichte des Ortes. Oder um es einfacher zu sagen: Ein Buch über den Broterwerb der Menschen im Ort.

Einer, der dabei besonders viel beisteuerte, lebt heute schon viele Jahre nicht mehr. Der ehemalige Ortschronist Richard Knoll hat ganze 58 Ordner zur Geschichte des Ortes gesammelt. Bis ins 16. Jahrhundert reichen die Sammlungen des fleißigen Geschichtsschreibers zurück. Sie erzählen von alten Handelsstraßen oder wie aus dem unteren Rittergut das heutige Gemeindeamt wurde. „Die schwierigste Aufgabe war es erneut, einen thematischen Faden zu finden“, sagt Jeannette Petzel. Diesmal spannt sich dieser um die reine Ortsgeschichte. Welche Entwicklungen haben öffentliche Gebäude hinter sich? Wann entstanden sie? „Aber Geschichte lebt auch immer von persönlichen Erzählungen“, sagt Jeannette Petzel.

Anneliese Horlbeck hatte immer viel zu erzählen. Die ehemalige Bewohnerin des Betreuten Wohnens in Langenwetzendorf ist leider Anfang des Jahres verstorben. Aber ihre Fotos, Geschichten und Hinweise leben in den Büchern weiter. Das letzte Kapitel im Buch ist daher ihr gewidmet. „Denn ohne Menschen, die Geschichte weiter geben, würde sie irgendwann in Vergessenheit geraten“, sagt Jeannette Petzel.

Das Buch kann noch im Quelle Shop Sven Büttner, Hauptstraße 37 in Langenwetzendorf vorbestellt werden. Die fertigen Exemplare soll es dann ab 6. Dezember in der Apotheke, der Bäckerei Kroll, im Gemeindeamt oder bei Thiele-Elektronik geben.