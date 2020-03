Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sitzung des Stadtrates von Zeulenroda-Triebs entfällt

Zeulenroda-Triebes. Die geplante Stadtratssitzung für den 25. März in der Zeulenrodaer Friedrich-Reimann-Grundschule wurde durch den Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) am Montag abgesagt. Aufgrund der Situation zur Ausbreitung des Coronavirus hat das Landesverwaltungsamt verfügt, alle Veranstaltungen und Ansammlungen von Menschen auch im kommunalen Bereich abzusagen. Durch diese Absage der Stadtratssitzung und die damit nicht mögliche Beschlussfassung des Haushalts- sowie Investitionsplanes befindet sich die Stadt Zeulenroda-Triebes weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung.

Esjohfoef Fjmfoutdifjevohfo- ejf hfuspggfo xfsefo nýttfo- vn gjobo{jfmmfo Tdibefo wpo efs Tubeu bc{vxfoefo- lboo efs Cýshfsnfjtufs mbvu Lpnnvobmpseovoh jo ejftfs [fju efs wpsmåvgjhfo Ibvtibmutgýisvoh usfggfo/