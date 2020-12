So erleben Menschen mit Behinderung in Triebes die Corona-Krise

Heike Schöttler sitzt in ihrem Rollstuhl im Garten des Wohn- und Pflegeheims „Am Wiesensteig“ in Triebes. Die tief stehende Sonne scheint ihr ins Gesicht und sie zündet sich einen Zigarillo an. Wie sie die Corona-Pandemie trifft? Volle Breitseite. „Auf gut deutsch: Es ist einfach nur Scheiße“, sagt sie. Zwei Stunden bleiben der Bewohnerin am Tag, in denen sie die Einrichtung verlassen kann. Ihr Bruder holt sie dann ab. Meist reicht die Zeit gerade so zum Einzukaufen. „Sonst gehen wir auch mal einen Kaffee trinken. Das geht aber gerade nicht“, sagt sie. Im Raucherbereich streiten sich zwei Mitbewohner um ein Feuerzeug. Leiterin Marlen Singer vermittelt. „Viele Bewohner sind wegen der Einschränkungen gereizt“, sagt sie. Wir wollen zum Tag der Menschen mit Behinderung wissen, wie sie die Corona-Krise trifft. Viele sind ihrem Alltag nun stärker eingeschränkt als sonst. Ein großer Teil von ihnen zählt zur Risikogruppe. Wie gelingt die tägliche Abwägung zwischen Selbstbestimmtheit, sozialen Kontakten und Risikominimierung?