Das Karpfenpfeifer-Magazin ist noch ganz druckfrisch und ist erhältlich bei Claudia Sommer, Inhaberin der Bücherstube in Zeulenroda, am Markt oder in der Touristinformation am Strandbad.

Die 67. Auflage des Zeulenrodaer Karpfenpfeifers ist erschienen mit Themen zum Ferienheim an der Talsperre, dem Strandbad Zadelsdorf und den Wirtshäusern in Alt-Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes Die 67. Ausgabe des Zeulenrodaer „Karpfenpfeifer“ liegt druckfrisch für alle Interessierten in der Bücherstube am Markt und in der Touristinformation am Strandbad in Zeulenroda-Triebes bereit.