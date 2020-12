Sport frei, trotz Einschränkungen

Der Wunsch, den Kontakt in Reichweite zu den Mitgliedern des Vereins „bewegt“ in Zeulenroda-Triebes trotz Corona-Krise zu halten, kann aufgrund der Hygienevorschriften bis auf den Reha-Sport nicht umgesetzt werden. Trotzdem werden Kurse wie Bauch-Beine-Po, Faszien Yoga, Fitness-Workout, Zumba, Dynamic Pilates oder Rückentraining und mehr durchgeführt.

Wie das funktioniert, erklärt Sindy Zimmermann, Vorstandsvorsitzende im gemeinnützigen Sportverein „bewegt“ in Zeulenroda. Live ja, aber eben nicht gemeinsam im Trainingsraum des Vereins „bewegt“ sondern viel mehr räumlich im Netz.

Versprechen an die Mitglieder wird umgesetzt

„Wir hatten es unseren Mitgliedern versprochen, dass es ein Live-Format für die Sportler geben wird“, sagt Sindy Zimmermann. Kinder- und Jugendsport und die Reha-Kurse können trotz der strengen Hygieneregelungen weiterhin durchgeführt werden. So existieren nicht nur feste Kurszeiten, sondern eben auch Online-Meetings.

Online im Netz, besteht die Möglichkeit des Auspowerns ebenso wie die Übungen in Ruhe und ganz individuell von zu Hause aus mitgemacht werden können. Waren es im ersten Lockdown im Frühjahr noch Online-Lernvideos, die auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht wurden, sind diese Übungen aus den Kinderschuhen entwachsen.

Es geht um die eigene Fitness eines Jeden

Jetzt gibt es das Angebot von Kursen zu festen Trainingszeiten im Netz „So kann keiner mehr die Ausrede gebrauchen, dass er zu dieser Zeit keine Zeit hätte“, sagt Cindy Zimmermann mit einem kleinen Schmunzeln. Denn im Grunde geht es darum, dass die Mitglieder selbst fit bleiben wollen. So setzen sich die Trainer via Internet nun ganz persönlich mit ihren Kursteilnehmern in Verbindung. Fakt ist, dass alle aktiv bleiben können. Das gilt auch für die, die keine Kamera besitzen. Da ist dann leider die Kommunikation eingeschränkt. Möglich ist es, so die Vorsitzende. Sie aber weiß, dass sich viele Trainierende gerade durch die aufmunternden Worte, durch die Motivation durch die Trainer angesprochen fühlen.

Online-Kurse sind unbegrenzt der Teilnehmerzahl

Das Ganze habe auch einen Vorteil, die Kurse sind räumlich unbegrenzt, sagt Sindy Zimmermann. Allerdings sei ein Kurs mit 15 Teilnehmer ausgelastet. Nichtsdestotrotz bedauern es die Teilnehmer, dass sie nicht in „echt“ trainieren können, so die Erfahrungen aus vielen Gesprächen heraus. Schließlich sei auch die soziale Komponente nicht zu unterschätzen. Es hätten sich Freundschaften gebildet, die Älteren hätten gerade zu den Trainingszeiten immer ein Ziel gehabt ihre Wohnung zu verlassen. Sie gibt auch zu bedenken, dass die Gefahr besteht, dass gerade bei den Älteren ganz schnell die Mobilität verloren gehen könnte. „Doch vorerst gilt es aus der Situation das Beste zu machen“, so Sindy Zimmermann.

Das Büro des Vereins „bewegt“ in Zeulenroda-Triebes, Goetheallee 13, großer Eingang, Büro, Anmeldung und Information: (036628) 993771, Büro dienstags von 13 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.