Sport zu zweit als Fitmacher und Stimmungsaufheller

Dagmar Reeg-Spanner (links) und Birgit Käßner machen einmal in der Woche gemeinsam Sport an der Talsperre.

Es ist ein kühler und grauer Dienstagvormittag. Die Sonne blinzelt dennoch ein wenig durch die dichte Wolkendecke. Der erste Schnee verhüllt die Uferhänge an der Talsperre nur mit einer hauchdünnen Schicht. „Eigentlich haben wir noch nie schlechtes Wetter gehabt“, sagt Dagmar Reeg-Spanner zu ihrer Freundin Birgit Käßner. Ob das für die letzten 20 Jahre gilt? So lange kennen die beiden sich bereits vom Turnverein in Weißendorf. Sonst gibt es hier Kurse vom Kinderturnen über Zumba bis zur Nordic-Walking-Gruppe. Jetzt steht das Vereinsleben in der Corona-Pandemie still. Deshalb treffen sich die Freundinnen einmal die Woche, um in der Natur Sport zu machen. Das Nordic-Walking ist eine Ausdauersportart. Mit zwei Stöcken und richtiger Atemtechnik wird das schnelle Laufen unterstützt. Seit dem Beginn der Pandemie immer am Dienstag. „Ein fester Termin ist wichtig, sonst gewinnt der innere Schweinehund“, sagt Dagmar Reeg-Spanner. Außerdem könne sie die Termine auf Arbeit dann so legen, dass der Dienstagvormittag frei bleibt. Da passt immerhin das Wetter.