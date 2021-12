Stadtbude an der Brüderkirche in Altenburg öffnet ihre Klappen

Altenburg. Die rot-weiß-gestreifte Bude vor der Brüderkirche fällt auf. „Was mag das sein? Was soll das hier?“, wird sich der ein oder andere fragen.

Beim Spaziergang durch die weihnachtsmarktbefreite Innenstadt Altenburgs fällt sie auf: die rot-weiß-gestreifte Bude mit dem hohen Dachaufsatz vor der Brüderkirche. „Was mag das sein? Was soll das hier?“, wird sich der ein oder andere fragen. Das Konstrukt heißt Stadtbude und ist nach Art eines langen Tisches gebaut, an welchem sich die Stadtgesellschaft versammeln kann. Als ein Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger kann sie ganz unterschiedlich genutzt werden. Je nach Ideen derjenigen, die die Bude bespielen, ist sie einmal Schaubude, ein anderes Mal Kiosk oder aber auch überdachte Bühne.

Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern

Die Idee der Stadtbude stammt aus dem Stadtmensch-Netzwerk. Sie wurde von den Leipziger Architekten Jan Meier und Lena Unger geplant und schließlich gebaut. Anja Fehre, Stadtmensch-Projektkoordinatorin, erklärt das Vorhaben so: „Wir wollen als Stadtmenschen mit unserer Vision einer lebendigen und liebenswerten Innenstadt noch direkter im Lebensalltag und im alltäglichen Umfeld der Altenburger sichtbar sein. Deswegen haben wir einen Ankerpunkt erdacht, an dem die Menschen vorbeilaufen, stehenbleiben, mit uns in den Austausch kommen.“

Der Dialog mit der Stadtgesellschaft ist von Beginn an das zentrale Element im Stadtmensch-Projekt und wird mit der Stadtbude nun noch einmal auf eine neue Weise verfolgt. Denn es kommt hier vor allem auf das an, was sich um die Bude herum abspielt. Menschen, die einander treffen und gemeinsam einen Ort beleben. „Corona hat uns über die Projektlaufzeit kreativ gefordert. Um unser Ziel einer lebendigen Innenstadt zu erreichen, müssen wir immer wieder um die Ecke denken. Besonders wichtig war uns ein Ort, an dem man sich auch in pandemischen Zeiten sorglos begegnen kann“, erläutert Fehre weiter.

Am Samstag wird in der Stadtbude gespielt

In den vergangenen Wochen hatte die Stadtbude ihre gestreiften Klappen bereits geöffnet, unter anderem für Netzwerktreffen, eine Herbsttauschbörse und eine Aktion des Ahoi-Gründerlabors, bei der junge Unternehmer sich und ihre Produkte für die Weihnachtszeit präsentierten. Am kommenden Samstag bespielen – im wahrsten Sinne – Gabi und Sarah Ann Orymek vom Mobilen Spielecafé und den Altenburger Spieletagen die Bude mit einem Flohmarkt. Von 10 bis 13 Uhr beraten und bedienen die beiden Spieleprofis alle Stadtbuden-Besucher in netten Gesprächen rund ums Thema Spielen.

Den Standort der Stadtbude suchten die Verantwortlichen des Stadtmensch-Netzwerks gemeinsam mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung aus. „Wir wissen, dass wir hier drei innerstädtische Parkplätze blockieren. Aber dadurch haben hier die Menschen ein Stück mehr Freiheit, um mit ihren Ideen den Platz zu beleben. Wir sollten uns schon die Frage stellen, ob wir die Stadt für die Autos oder für die Menschen entwickeln wollen“, beschreibt die Koordinatorin die Auswahl des Standorts.

Bis Mitte Februar wird der lange Tisch mit dem hohen Dach noch vor der Brüderkirche für Aufmerksamkeit sorgen. Dann soll die Bude an einen anderen Ort umgesetzt werden. „Das ist im Übrigen auch der Clou daran: Wir können die Stadtbude an verschiedenen Orten in der Stadt platzieren und so die Aufmerksamkeiten der Menschen und das Leben an jene, zum Teil ein wenig vergessene, Orte der Stadt bringen“, so Fehre.

Die Stadtbude kann von allen Menschen der Stadt kostenfrei genutzt werden. Wer Lust hat, sich auszuprobieren, eine Aktion zu starten oder mit seinen Produkten hier sichtbar zu sein, soll sich unter a.fehre@stadtmensch-altenburg.org oder Telefon 0176/43808551 melden.