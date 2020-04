Der Stadtrat Zeulenroda-Triebes hat seinen Tagungsort in das Foyer der Friedrich-Reimann-Grundschule verlegt. Hier bestehe die Möglichkeit die Stühle in entsprechenden Abstand aufzustellen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrat von Zeulenroda-Triebes soll trotz Corona tagen

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes soll ungeachtet der Corona-Krise am Mittwoch, 8. April um 18 Uhr in der Friedrich-Reimann-Schule stattfinden. Der Bürgermeister verweist darauf, dass es wichtig sei die Handlungsfähigkeit der Stadt durch den Haushalt, der am Mittwoch zur Abstimmung gegeben werden soll, wieder herzustellen. Kritik gibt es seitens der CDU-Fraktion, die in einem offenen Brief um eine Aussetzung der Stadtratssitzung wegen der Risiken durch die Corona-Krise bittet. Wir werden in der Samstags-Ausgabe ausführlich über dieses Thema berichten. Der Bürgermeister verweist auf die hygienischen Vorschriften und die Beschränkung auf 50 Leute, die während der Sitzung anwesend sein dürfen.

Auf der Tagesordnung steht ein Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan der Stadt. Zudem soll über die Vergabe von Bauleistungen für die energetische Sanierung des Rathauses abgestimmt werden. Ebenfalls steht die Abstimmung über die Entschädigung der aktiven Angehörigem der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda-Triebes auf der Tagesordnung. Außerdem stimmen die Mitglieder über eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes ab.

Die dicken Brocken kommen zum Schluss. So steht die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre von 2017 bis 2026 auf dem Plan. Anschließend wird über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 abgestimmt. Der Finanzplan und Investitionsplan 2019 bis 2023 steht ebenfalls zur Abstimmung.