Stagnation ist für den Altenpfleger nicht akzeptabel

„Ich will weiter, Stagnation ist inakzeptabel, das geht nicht“, sagt der Zeulenrodaer Jürgen Wolf. Das war 2015. Damals war er 49 Jahre alt und als selbstständiger Sozialberater in der Jugendhilfe tätig. Heute, nach fünf Jahren, nachdem der Zeulenrodaer, der vor Jahrzehnten aus Hamburg in das thüringische Vogtland kam und eine Ausbildung zum Altenpfleger absolvierte, ist er im Team der Diakonie Greiz Koordinator für den ambulanten Hospiz- und Palliativ Beratungsdienst.

So schnell, wie es sich liest,ging die Weiterbildung wahrlich nicht. Denn eigentlich wollte er Wundexperte werden. Doch das habe nicht funktioniert. Für diese Qualifizierung stand keine Einsatzmöglichkeit bereit.

Zusatzausbildung zum Schmerzexperten

So wurde er Schmerzexperte- das ist eine Zusatzausbildung. Fünf Monate absolvierte er online die Qualifizierung Pain Nurse (Schmerz-Krankenpfleger). Hier lernen die Teilnehmer, was mit Medikamenten, was in der Schulmedizin möglich ist. Neben vielen Neuen ist auch eine Erkenntnis: „Wir müssen bei der Pflege stärker hinschauen“, sagt er. Gerade im Alter würden viele Patienten sagen, das war schon immer so. Doch das sei der Ansatz, dass die Schmerzen chronisch werden können“, versucht der Zeulenrodaer die Zusatzqualifizierung zu erläutern.

Jürgen Wolf musste das Lernen wieder erlernen

Umschulung und Qualifizierung seinen nicht einfach gewesen. „Ich musste das Lernen lernen“, so umschreibt er die vergangenen Jahre. Die sahen ganz unterschiedlich aus. Einmal saß er zwischen 16-Jährigen auf der Schulbank, dann wieder hat er sich sämtliche Aufgaben ausgedruckt und mit dem Papier die Wände dekoriert. Er kniete sich rein. Jetzt mit 53 Jahren weiß er, es gehört auch eine gute Portion Mut dazu neu anzufangen.

Der Kreis schließt sich für den gebürtigen Hamburger

„Ich bin hier völlig richtig“, sagt Wolf und ist überzeugt, dass es der richtige Weg war, dass sich der Kreis schließt. Neu war in den vergangenen Jahren auch, dass er den Arbeitgeber gewechselt hat. „Mit dem Wechsel habe ich in der Diakonie Greiz komplett neue Patienten, neue Strukturen und ein neues Team“, so Wolf. Hinzu kam, dass er die Gelegenheit bekam in unterschiedlichen Teams zu arbeiten. „Das war spannend, da hat es gerattert in meinem Kopf“, so der Zeulenrodaer. Der Schmerzexperte ist noch selten in der ambulanten Pflege integriert. In Greiz wollten sie es tun. Fünf Monate büffelte er für diese Zusatzausbildung an der Nürnberger Klinik Nord. Die Weiterqualifizierungen liefen online, die Kontrolle in Echtzeit. „Ich war so aufgeregt“, spricht er über die Zeit. Für das Lernen hat er teils seinen Urlaub genommen und er hat das online-Studium selbst bezahlt.

Neuer Arbeitgeber will, dass er weiterhin lernt

Das änderte sich mit dem Wechsel des Arbeitgebers. Sie testeten ihn, wollten wissen, ob er weiterhin bereitsteht, um sich zu qualifizieren. „Klar stehe ich bereit. Ich habe nicht mit fast 50 umgeschult, um wieder stehen zu bleiben“, ist sich Jürgen Wolf ganz sicher und hat großen Respekt vor den Investitionen in seine Zukunft seitens der Diakonie.

Jetzt drückt er wieder die Schulbank. Dieses Mal allerdings mit Abstand und Mundschutz. Er absolviert die Weiterbildung zum Palliative Car – an der Akademie für Palliativarbeit und Hospizmedizin in Nürnberg. Einmal mehr würde ihm diese Qualifizierung aufzeigen, dass Palliativ nicht gleichbedeutend mit Tod sei, sondern Palliativ allumfassend, ganzheitlich ist und den seelischen und körperlichen Zustand der Patienten und Angehörigen beleuchtet. Wo Jürgen Wolf eines Tages sein komplettes Wissen einsetzen kann, das kann er heute noch nicht genau sagen. Fakt ist, in der Region gibt es in der Palliativarbeit und Hospizmedizin noch Bedarf. Sollte er genau in diesem Bereich seinen Einsatzort finden, dann gehört das Netzwerk zu Kliniken und Pflegeheimen ebenso wie zu den Patienten im privaten Bereich dazu. „Die Hauptsache ist, dass es den Menschen gut geht“, so Wolf. Ob dieser Beruf seine Berufung ist, dazu wollte sich der mittlerweile integrierte Zeulenroda-Triebeser nicht. Ihm ist aber auch klar, dass mit dem Lernen noch lange nicht Schluss ist. „Wenn ich mal alt bin, vielleicht gehe ich dann mal in die Seniorenakademie und studiere Pflege“, so Wolf.

Im eigenen Leben mit dem Beruf die Erfüllung finden

„Rückblickend will ich sagen können, dass ich in meinem Leben mit meinem ausgeübten Beruf die eigene Erfüllung gefunden habe“, sagt der Zeulenroda-Triebeser. Mit Recht ist er auch ein bisschen stolz darauf, was er in den vergangenen fünf Jahren erreicht und wie er sein Wissen stets professioniert hat. Jürgen Wolf behauptet von sich, dass er den Schritt mit 49 Jahren, eine Ausbildung im Pflegebereich zu beginnen, nie bereut hat.