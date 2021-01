Sterile Stimmabgabe bei der Bürgermeisterwahl in Hohenleuben

Die Wahl in Hohenleuben ist in doppelter Hinsicht kein normaler Urnengang: Sie findet außer der Reihe statt und unter Corona-Bedingungen

Hohenleuben. Stefanie Soch läuft vor der Kirche auf und ab. „Es war eine kurze Nacht“, sagt die Bürgermeisterkandidatin in Hohenleuben, bevor sie selbst ihre Stimme im Wahllokal abgibt. Es ist eine besondere Wahl. Sie findet außerhalb des normalen Rhythmus statt, weil sie erst nach dem Rücktritt des alten Stadtoberhauptes Dirk Bergner nötig wurde. Die Pandemie macht auch an diesem Tag deutlich, in welchem Spannungsfeld sich Demokratie, Beteiligung und Gesundheitsschutz aktuell befinden. Und für Stefanie Soch hat die Wahl ohnehin Alleinstellungscharakter, denn man tritt ja nun nicht jeden Tag als Bürgermeisterin an. „Jetzt gibt es keinen Weg zurück“, sagt die 34-Jährige und betrifft den Bibelsaal, der zum Wahllokal mit Hygienekonzept umgebaut wurde.

Reise nach Jerusalem mit Wählerstimmen

Im Inneren ist mit Stühlen ein Rundkurs abgesteckt. Es wirkt ein bisschen wie eine groß angelegte Variante des Kinderspiels „Reise nach Jerusalem“. Aber heute geht es nicht um freie Plätze, sondern um gültige Stimmen für das Bürgermeisteramt. Diese Reise beginnt bei Wahlhelferin Marina Schaller. Sie sitzt hinter einer Plexiglasscheibe und nimmt die Wahlbenachrichtigungen entgegen. „Das sind heute schon besondere Umstände. Aber trotzdem ist es wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihr Wahlrecht wahrzunehmen“, sagt sie. Es ist bei weitem nicht ihre erste Wahl als Helferin. Die fünfte müsste es sein, wenn sie richtig gezählt habe.

Ostern, Weihnachten und Wahltag

Gut 70 Wahlberechtige haben bis 10.30 Uhr ihre Stimme abgeben. „Das liegt für einen Sonntag im Durchschnitt. Immerhin spielt das Wetter mit“, sagt sie. Denn die Begleitumstände am Wahltag seien nicht zu unterschätzen. Je später es werde, umso mehr Ausreden könnten die Wahlabsicht aufweichen. „Ostern, Weihnachten und der Wahltag kommen immer überraschend“, sagt sie. Diesmal kommt eben noch Corona als unsicherer Faktor hinzu. Um Wähler und Wahlhelfer bestmöglich zu schützen, haben die Verantwortlichen ein Hygienekonzept erarbeitet. Schon vor Tagen wurde der Saal entsprechend umgebaut. „Wir fühlen uns sicher. Maske, Abstand und Plexiglaswand sollten uns schützen. Das Konzept passt!“, sagt Wahlhelferin Heidrun Wilke.

Besondere Aufgabe für erste Wähler des Tages

Als erstes vor Ort ist am Morgen Jürgen Schneider. Um 7 Uhr schließt er das Wahllokal auf. Unterlagen verteilen, Heizung an und Punkt 8 Uhr die ersten Wähler empfangen. „Die warteten schon vor dem Saal“, sagt er. Der erste Wähler schaut in die Urne und überzeugt sich, dass diese leer ist. Dann wird sie versiegelt. Die ausgefüllten Wahlscheine landen in dieser Holzkiste bei Steffi Fuchs. Sie bekommt wie ihre Kollegen am Nachmittag eine Ablösung. Die Auszählung erfolgt ab 18 Uhr mit allen Helfern. „Bei der Bürgermeisterwahl dürfte es in zwei bis drei Stunden gezählt sein“, sagt sie. Normalerweise sitzen die Helfer anschließend zusammen und lassen den Abend ausklingen. Das fällt diesmal weg. Aber wichtig sei, dass überhaupt gewählt werden könne.

Herzenswahl und ungewohnte Aufmerksamkeit

Das sieht auch Jana Dullin so, die gerade ihre Stimme abgeben hat. „Ich gehe eigentlich immer zur Wahl. Diesmal liegt mir aber besonders am Herzen, dass Hohenleuben eine engagierte Bürgermeisterin bekommt“, sagt sie. Die Stadt sei ein schwieriges Terrain und es sei eine tolle Sache, dass Stefanie Soch sich dieser ehrenamtlichen Aufgabe stellt. Die einzige Kandidatin stellt sich einige Meter entfernt gerade aber noch einem Kamerateam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Ungewohnte Aufmerksamkeit. „Aber was ich einmal angefangen habe, das ziehe ich durch“, sagt Soch.