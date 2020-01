Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger besuchen Unternehmen Bauerfeind

Als Pfarrsekretärin Evelyn Reuter den Aufkleber mit der Aufschrift „C+M+B 19“ über der Drehtür entfernt, kommt darunter noch einer zum Vorschein. Und noch einer. Und noch einer. Und so weiter. Irgendwann gibt sie auf und klebt einen aktuellen mit der Aufschrift „C+M+B 20“ über die verbliebenen Segnungen. „Man kann ja nicht genug Segen Christie im Haus haben“, sagt sie. Die Losung steht für „Christus mansionem benedicat“ und bedeutet „Christus segne dieses Haus“. Und nicht für Caspar, Melchior und Balthasar, wie viele denken.

Zwei Traditionen, die lebendig bleiben

Die kleine Einlage zeigt, wie lange es schon Tradition ist, dass die sogenannten Sternsinger bei der Firma Bauerfeind in Zeulenroda-Triebes Station machen. „Ich glaube wir kommen, seit dem das neue Gebäude hier steht“, sagt Gemeindereferent Lutz Kinmeyer. Das muss dann seit 2014 sein.

Die Tradition der Sternsinger weltweit geht noch weiter zurück. Es gab es vor dem Hintergrund des Spendensammelns schon im 16. Jahrhundert. Dann geriet die Tradition aber in Vergessenheit. Erst nach nach dem zweiten Weltkrieg wurde sie wiederbelebt. Diesmal wurden Kinder als Sternsinger ausgesandt, um Spenden für die Dritte Welt zu sammeln. Heute ist es die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.

Fast 10.000 Euro kommen zusammen

In diesem Jahr steht der vom Bürgerkrieg gebeutelte Libanon im Fokus der Sternsinger. „Ich finde es wichtig, Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns“, sagt Jan Peter von der Katholischen Kirche Heilige Familie Zeulenroda-Triebes. Seit der Zeit nach Weihnachten sammeln die Kirchen der Region Spenden für die Aktion. Fast 10.000 Euro seien dabei zusammen gekommen. „Wir haben leider nicht die Kapazitäten, um öfter mit den Kindern von Tür zu Tür zu ziehen“, sagt Evelyn Reuter.

Aber diesen einen Tag im Januar wolle man sich nicht nehmen lassen. Und so ziehen Jan, Suzanna, Lilly, Alan, Julia zusammen mit Lutz Kinmayer und Evelyn Reuter am Dienstag erst in der Lebenshilfe Zeulenroda und dann im Unternehmen Bauerfeind auf. Sie singen Lieder wie „Stern über Bethlehem“ oder „Es ist eine Zeit für uns angekommen“. Anschließend geben sie dem Haus ihren Segen. Der müsste jetzt wieder ein Jahr reichen.