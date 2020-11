Wegen Arbeiten an der Abwasserleitung wird in Triebes, Hauptstraße, Einmündung Anger bis zum Bahnübergang, ab 4. November die Straße gesperrt.

Zeulenroda-Triebes. Wegen Arbeiten an der Wasserleitung ist die Hauptstraße im Abschnitt Einmündung Anger bis vor den Bahnübergang gesperrt.

Straßensperrung in Triebes

Die Stadtverwaltung Zeulenroda –Triebes informiert, dass in Triebes auf einem Teil der Hauptstraße im Bereich Einmündung Anger bis vor den Bahnübergang, Arbeiten an der Abwasserleitung notwendig sind. Im Zuge der Baustelle wird der Straßenbelag in diesem Abschnitt mit erneuert.

Aus diesem Grund ist in der Zeit vom 4. November bis 20. November dieser Bereich für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. Die Zufahrt zum „Anger“ aus Richtung Hauptstraße ist nicht möglich, die Einbahn-Straßenregelung im Anger wird aufgehoben.

In Richtung Gera erfolgt die Umleitung vom Rathenauplatz aus über die Bahnhofstraße, Puschkinstraße und Bebelstraße. Die Verkehrsführung in Richtung Zeulenroda erfolgt über die gleichen Straßen. Für den Lkw-Verkehr ist die Durchfahrt Triebes nicht möglich, die Umleitung von und nach Zeulenroda erfolgt über die Bundesstraßen 92, „Silberloch“ (Greiz), 94 und umgekehrt. Für den Öffentlichen Busverkehr werden entsprechende Ersatzhaltestellen eingerichtet, hierzu bitte die Informationen an den Fahrplänen beachten. Die Umleitungs-und Beschilderungspläne können unter www.zeulenroda-triebes.de eingesehen werden.