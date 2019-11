Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Pöllwitz: Tausende Kilometer bis zur nächsten Sensation

Die Auswärtsfahrten führten die Keglerinnen des SV Pöllwitz bisher meist in den Süden der Bundesrepublik. Aus Bamberg, Erlangen oder Ingolstadt kommen ihre Gegnerinnen in der 1. Bundesliga. So ein Spieltag sieht dann meist so aus, dass die acht Spielerinnen und Trainer Ronny Hahn sich und ihre sieben Sachen in einen Transporter quetschen. Über Autobahnen und Landstraßen geht es zu den Spielorten. „Manchmal folgen uns noch einige Fans in ihren eigenen Fahrzeugen“, sagt Ronny Hahn.

Transporter diesmal keine Reiseoption

Jetzt haben sich die Pöllwitzerinnen letzte Saison aber völlig überraschend als Vizemeister für die Champions-League qualifiziert. Und während bei den Spielerinnen wahrscheinlich schon die von den Fußballübertragungen bekannte Melodie im Kopf erklang, wurde mit Blick auf den ersten Spielort schnell klar: Mit Transporter und persönlicher Entourage wird die Anreise diesmal schwierig. Denn gleich das erste Spiel führt die Keglerinnen in das mehr als 1300 Kilometer entfernte Târgu Mureș in Rumänien.

„Da haben wir natürlich erst mal geschluckt“, sagt Trainer Ronny Hahn. Doch nach der sensationellen ersten Saison in der Bundesliga, in der man auf Anhieb Vizemeister wurde und es vor heimischem Publikum sogar gelang, Serienmeister Bamberg zu schlagen, will sich die Mannschaft, den Traum nun nicht kaputtmachen lassen. „Seien wir ehrlich: Das wird uns nicht jedes Jahr gelingen. Wir wollen diese Chance jetzt unbedingt nutzen“, sagt Mannschaftsleiterin Diana Langhammer.

Zwei Spielerinnen haben keine Urlaubstage mehr übrig

Also war man in den vergangenen Tagen auf Sponsorensuche. Und hielt Ausschau nach einem günstigen Flug. Denn am Samstag in der kommenden Woche müssen alle Spielerinnen des SV Pöllwitz in Târgu Mureș um 13 Uhr auf der Bahn stehen. „Völlig übermüdet aus dem Auto fallen war keine Option“, sagt Diana Langhammer.

Schließlich konnte Trainer Ronny Hahn einen günstigen Flug in die nahe gelegene Stadt Cluj klar machen. „Aber zwei Spielerinnen haben keinen Urlaub mehr und können nicht mit uns Freitag Vormittag fliegen“, sagt Hahn. Für sie findet sich eine Lösung: Sie folgen der restlichen Mannschaft am Abend.

Freitag hin. Sonntag zurück. Danach zurück auf Arbeit. Alltag in einem kleinen halb-professionellen Sportverein. „Aber das ist es wert“, sagt Spielerin Anna Müller. Zur Vorbereitung auf Spiel wollen die Keglerinnen hart trainieren. Trainer Ronny Hahn wird zumindest die Spielberichte des unbekannten Gegners aus Rumänien studieren, um unter anderem die starken Spielerinnen zu identifizieren.

Ko-System lässt von Spiel zu Spiel denken

Doch die Pöllwitzer haben einen Trumpf in der Hinterhand: Ihr Mannschaftsgeist. „Wir machen auch in der Freizeit viel gemeinsam. Und auf der Bahn sind wir füreinander da“, sagt Kapitänin Diana Langhammer.

Dies gelte für die heimische Halle genauso, wie für das Spiel am anderen Ende Europas. In der Champions-League wird nach dem Ko-System gespielt. Ob es für die Mannschaft nach dem Ausflug nach Rumänien noch weiter geht, wird sich zeigen. Doch ohnehin stehen in diesem Jahr 9.600 Auswärtskilometer auf dem Programm. „Unabhängig vom Ausgang können wir dafür jede Unterstützung gebrauchen“, sagt Ronny Hahn. Wie das nun mal so ist – in einem kleinen Verein mit großem Ehrgeiz.