Teich in Neuärgerniß: Von Ärgernissen und Kompromissen

Leonie Würl und Axel Wagner bei einer Vorortbegehung am Teich in Neuärgneriß.

Neuärgerniß. Wasser dringt auf die Bundesstraße und in den Keller des Forsthauses.

Seinen Namen soll der Ort Neuärgerniß von 1727 von Fürst Heinrich XVII Reuß erhalten haben. Weil das geschlagene Holz vor Ort nicht verarbeitet werden konnte, habe der Geraer Fürst von einem „Neuen Ärgerniß“ gesprochen. Das neuste Ärgernis im Ort hängt sogar indirekt noch mit dieser Geschichte zusammen. So wurde der malerische Teich einst als Bewässerungsteich für die Forstwirtschaft angelegt. Neben dem Damm verläuft ein ehemaliger Handelsweg, der offensichtlich schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und irgendwo zwischen Teich und Weg gibt es ein Problem. Immer wieder tritt Wasser aus dem Gewässer aus, läuft auf die nahe gelegene Bundesstraße und in den Keller des Forsthaues nebenan.

Dammsanierung überschreitet finanzielle Mittel des Vereins

In kleinen Rinnsalen läuft das Wasser aus dem Teich Richtung Bundesstraße 94. Foto: Norman Börner

Jüngst wurde das Thema auch im Gemeinderat Langenwetzendorf besprochen. Gemeinderat Jens Dietzsch (CDU) wies auf den anhaltenden Missstand hin und forderte den Anglerverein Triebes zum Handeln auf. „Die Sanierung des Dammes ist eine Aufgabe, die wir als Verein finanziell nicht stemmen können“, sagt wiederum Axel Wagner, Vorsitzender des Vereins. Laut Jens Dietzsch gebe es aber eine weitaus einfachere Lösung. Der Wasserstand müsste deutlich abgesenkt werden. „Wir waren hier als Kinder immer baden und da war deutlich weniger Wasser im Teich. So wie es jetzt ist, kann es auf jeden Fall nicht bleiben“, sagt er. Es würden sich wegen der Pfützen auf der Straße auch Sicherheitsprobleme und Haftungsfragen ergeben.

Denn es sind nicht nur der Weg und die Bundesstraße, auf welche die verzweigten Wasserströme fließen. Im Keller des Forsthauses in der Nachbarschaft steht einen halben Meter hoch das Wasser. Für Bewohnerin Leonie Würl eine Folge des löchrigen Dammes und zu hohen Wasserstandes des Teiches. „Als das Wasser im vergangenen Herbst einen halben Meter abgesenkt war, hatten wir dieses Problem nicht“, sagt sie.

Bei einem Treffen mit Axel Wagner vor gut anderthalb Wochen sind alle Parteien um einen Kompromiss bemüht.

Anglerverein Triebes um Kompromiss bemüht

Wagner sagt, man müsse auch die Perspektive des Vereins sehen. „Das Ablassen des Teiches ist mit Ertragseinbußen verbunden. Zudem ist gerade die Laichzeit der Kröten und Frösche und wir haben uns hier eben auch dem Naturschutz verschrieben“, sagt er. Zudem sei nicht klar, ob das Wasser wirklich über den Damm auf die Straße und in den Keller dringt oder ob nicht der Weg, welcher der Gemeinde gehöre, unterirdisch Wasser führe. Der Verein habe den Teich zudem nur von Thüringen Forst gepachtet. „Im schlimmsten Fall müssten wir das Gewässer aufgeben“, sagt Wagner. Er sei für den Erhalt des Teiches.

Das sehen auch die anderen Parteien so. Schließlich einigt man sich beim Treffen, das Wasser um gut 20

Der Ablauf des Teiches in Neuärgerniß wurde irgendwann mit Beton und Steinen verkleinert. Foto: Leonie Würl

Zentimeter abzusenken. Der Anglerverein setzt sein Versprechen auch umgehend um. „Es gibt für jedes Problem eine Lösung“, sagt Wagner. Kurzzeitig tritt Besserung ein.

Regenfälle der vergangenen Tage offenbaren Probleme

Nach den Regenfällen der letzten Tagen, sind die alte Probleme aber wieder da. „Der Ablauf müsste vergrößert werden, damit der Teich dauerhaft weniger Wasser führt“, sagt Dietzsch. Am Ablauf sind zwei Eisenstangen erkennbar, die die ursprüngliche Breite des Ablaufs zeigen sollen. Mit der Zeit wurde dieser verkleinert. „Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Anwohnerin Leonie Würl. Als gute Nachbarn wolle man mit dem Verein zusammenarbeiten – und die Aufwertung des Gewässers als Erholungsziel diskutieren. So schlägt die Tischlerin vor, Papierkörbe für das Ufer zu bauen, um das Müllproblem in den Griff zu bekommen. Denn Ärgernisse können letztlich auch beseitigt werden.