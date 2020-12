Die vergangenen Monate, als das Wasser um sechs Meter in der Talsperre Zeulenroda, wegen der Verlegung der Ferngasleitung abgelassen war, lugte so manche Spitze unter der Wasseroberfläche hervor. Ehemalige Gebäude oder das, was von ihnen bei der Flutung des Tales stehengeblieben ist, verwiesen auf ihre Standorte.

Gerade für die Historiker war es eine aufregende Zeit (wir berichteten). Die Zeitung unterhielt sich mit dem Zeulenrodaer Klaus Zipfel, der seit 1990 als Feuerwehrtaucher 279 Tauchgänge in der Talsperre Zeulenroda absolvierte.

Acht Stunden Filmmaterial von der Unterwasserwelt

Stunden könnte er füllen mit seinen Erlebnisberichten und immer wieder fügt er ein eigenes kleines Unterwasser-Highlight hinzu. Kein Wunder, dass auch die Taucher der Tauchergruppe in Zeulenroda ihn immer wieder auffordern, zu erzählen. Acht Stunden Filmmaterial vom Grund des Gewässers, aus den letzten Jahrzehnten, hat er zusammengetragen. „Leider sind einige Filme heute nicht mehr in hochgradiger Qualität“, bedauert Zipfel.

Am Wasserentnahmeturm der Talsperrenmeisterei absolvierte der Zeulenrodaer seinen bisher tiefsten Tauchgang mit 27 Meter bis zum Grundablass. 100 Meter weiter in Richtung Parkplatz Quingenberg liegen auf dem Meeresgrund 100 Quadratmeter Strohballen, zusammengepresst in Gittern. Die hätte man zu DDR-Zeit zusammengepresst, um die Wasserqualität zu verbessern.

Mittlerweile wären sie schlecht zu sehen, weil sich jede Menge Schwebstoffe darauf abgelagert hätten, Aale hätten hier ihr Quartier bezogen.

Unmittelbar an der Spitze, auf der Seite des Quingenberger Parkplatzes, würde ein altes verrostetes Mühlenrad liegen.

Trabi 601 an der ehemaligen Büchersmühle unter Wasser

Ein Stück weiter in Richtung Brücke wird es um einiges spektakulärer. Am ehemaligen Standort Büchersmühle, auf dem Hof an der Rampe, steht ein Trabant 601.

Ungefähr 100 Meter mittig der Talsperre, die hier rund 18 Meter tief ist, befindet sich die aus Steinen gemauerte Steinbogenbrücke - das Highlight der Taucher. Wer hindurchgetaucht ist, hätte eine Art Taufe erlebt, sagt Zipfel. Früher habe man zehn bis 15 Meter weit blicken und die Brücke in ihrer vollen Pracht bewundern können. Doch heute, durch die zunehmenden Schwebstoffe im Wasser und den aufgewühlten Schlamm, sind Sichtweiten maximal bis zu zwei Metern möglich, erläutert Zipfel.

Silber glitzerndes Schauspiel unterm Bootssteg

Schon geht es auf die Seite des Bio-Seehotels und der Panorama Seestern-Bühne. Auf dem Bootssteg der Wassersportschule Thüringen kann man im Sommer Kormorane sitzen sehen. Die sitzen auf der Lauer, denn unter dem Bootssteg würde sich ein riesiger Keller befinden, in dem unzählige Barsche ihr Domizil hätten. „Hier glitzert es Silber“, schwärmt Zipfel.

Auf der anderen Seite der Brücke mit Blickrichtung zum Strandbad, ist rechterseits die Seglerbucht, das Domizil der Segler mit ihrem Vereinsheim. Ein paar Überbleibsel von den Gebäuden und Wohnhäusern, die an der ehemaligen alten Straße durch das Alaunwerk gestanden haben, sind noch zu sehen. An der nächsten Landspitze, auf dieser Seite in Höhe des gegenüberliegenden Strandbades in Zeulenroda, befand sich das alte Wasserwerk, das gesprengt wurde. In dem großen ehemaligen Wasserbehälter ist er schon ins Innere getaucht.

Stelzendorfer Mühle belegt mit Dreikantmuscheln

Auf der Höhe des Zadelsdorfer Strandes befinden sich Reste der Stelzendorfer Mühle unter der Wasseroberfläche, die von Dreikantmuscheln komplett belegt wäre. Von hier aus sind noch die Umrisse der alten Straße von Stelzendorf nach Kleinwolschendorf zu erkennen.

Der Höhepunkt sei die alte Betonbrücke von Kleinwolschendorf nach Stelzendorf.

„Seit der Wende krieche ich in der Talsperre rum und freue mich, wenn ich Leute mit meinen Entdeckungen begeistern kann.“

Auf der anderen Seite der Talsperre, in der Saubucht hinter dem Strandbad, schlummert ein großes Schafgatter mit einem Schafstall. Unmittelbar auf der Höhe des Strandbades wäre eine große Kartoffelmaschine vom Wasser verschluckt worden. In der Teichleite in Richtung Talsperrenbrücke seien noch die Reste des Wehres zu erkennen. Hier habe man früher die Weida angestaut.

Trotz seiner eigenen Faszination für die Unterwasserwelt der Talsperre, warnt Klaus Zipfel davor eigenmächtig Tauchgänge zu absolvieren. Es sei einfach zu gefährlich, hier zu tauchen. Schnell könnte man die Orientierung verlieren.