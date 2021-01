Traditionsfirma in Zeulenroda-Triebes: Es rappelt im Karton

Irgendwie wirkt sogar der Flachbau in der Heinrich-Heine-Straße wie ein übergroßer Karton. Und auch wer nur flüchtig hineinfühlt, der bekommt einen Eindruck, was hier zwischen den Wänden verpackt ist. Es riecht nach Papier und frisch gebrühtem Kaffee. Robin Bock, ein freundlicher Wikinger mit Vollbart, serviert drei Tassen auf einem Tablet. Milch, Zucker, Schwarz? Bekannt, denn am Tisch sitzen Schwiegervater Karl Bock und dessen Tochter Beate. Ins Auge fallen die alten Maschinen, die in einem beeindruckend guten Zustand sind. Es ist klar: In dieser Halle steckt Geschichte, auch wenn sie erst 2008 erbaut wurde.

Neuer Eintrag in die Firmenchronik

Die Firma Kurt Bock Kartonagen blickt auf eine 138-jährige Firmengeschichte in Zeulenroda zurück. Meilensteine sollten da nicht alle zwei Jahre aufgestellt werden. Die Gründung am 6. Juli 1882 hat sicher einen verdient. Die Übernahme durch Karl Bock im Jahr 1989 ebenso. Und am 1. Januar 2021 bekommt nun dessen Tochter Beate Bock, die in fünfter Generation den Familienbetrieb übernimmt, auch einen Eintrag in die Firmenchronik. „Es war klar, dass wir diesen Schritt irgendwann machen und es fühlt sich gut an, ihn jetzt zu vollenden“, sagt Beate Bock, die ihren Mann Robin Bock mitbringt. Karl Bock nickt zufrieden, nimmt einen Schluck Kaffee und beginnt zu erzählen.

Vom Corona-Test bis zur Geschenkverpackung

Ohne seine Geschichte geht es nicht. Als Neffe von Kurt Bock übernimmt er das Unternehmen zur Wendezeit und stellt es vielseitig auf. Eine Unternehmerfloskel? Nein, wenn man sich die Auftragslisten anschaut. So entsteht an einer Werkbank ein hochwertiger Geschenkkarton für Mitarbeiter eines großen Versicherungsunternehmens. Im edlem Rot und mit fein ausgearbeitetem Logo. Aber auch Verpackungen für Corona-Tests in großen Stückzahlen gingen in den vergangenen Monaten durch die Stanzmaschinen.

„Eckheftmaschine Brehmer 9, Baujahr 1905“, steht auf einer grünlich schimmernden Maschine. „Die ist noch täglich im Einsatz“, sagt Karl Bock. Es ist nicht die einzige Maschine mit Geschichte hier. Tradition, wohin man sieht.

Beide sind Meister vom Fach

Druck für die Nachfolger? „Wenn wir es so gut machen wie Karl, dann läuft es“, sagt Robin Bock. Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht. Denn die Geschichte von Beate und Robin Bock verlief die vergangenen Jahre zwar abseits von Zeulenroda-Triebes, aber doch traditionsreich. Beide sammelten Erfahrungen in großen und kleinen Buchbindereien in Hannover, Bielefeld, Oxford, München und Bern. Sie sind erfahrene Buchbindermeister und lieben ihr Handwerk.

Im Jahr 2016 kehrten sie in die Heimat von Beate Bock zurück. Familienplanung, die Nähe zu den Eltern und die Entscheidung, das Unternehmen fortzuführen, seien ausschlaggebend gewesen. „Es war schon eine große Umstellung nach der Rückkehr aus der Schweiz, aber ich bin froh, hier zu sein“, sagt Beate Bock.

Anspruch: Neuer Name, gleiche Qualität

Rund drei Jahre gab ihnen Karl Bock, um die Firma kennenzulernen. Seit 1. Januar ist Beate Bock nun Geschäftsführerin. Qualität sowie der Blick und das Geschick für das Besondere, diese Werte wolle sie weiterführen. Um das Bild vom Einstieg wieder aufzugreifen, ändert sich also erstmal nur die Beschriftung auf dem Kartonbau in der Heinrich-Heine-Straße. Der Inhalt bleibt aber gleich. „Klar, werden wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, aber die Richtung, die mein Vater eingeschlagen hat, ist wohl gar nicht so schlecht“, sagt Beate Bock.