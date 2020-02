Triebes: Wenn die Gartentür für immer geschlossen wird

Die Pächterin eines Gartengrundstückes in Triebes staunte nicht schlecht, als sie den Gebührenbescheid für ihr Idyll Ende Januar aus dem Briefkasten zog und öffnete. Knapp 450 Euro soll sie für ihr Gartengrundstück, das der Stadt Zeulenroda-Triebes gehört, nachzahlen. Die Pacht für ihren Garten erhöht sich von 36,10 Euro auf 183,60 Euro pro Jahr. Mehr als das Fünffache. Wie kommt es dazu?

Drei Jahre alter Beschluss wird umgesetzt

Hintergrund ist ein Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2016. Damals stimmten beinahe alle Stadtratsmitglieder für eine Erhöhung der Mieten und Pachten für Stellplätze, Garagen, Landwirtschaftsflächen sowie Garten- und Erholungsgrundstücken. Die Begründung: Mieten und Pachten unterschieden sich in Zeulenroda, Triebes und weiteren Gemarkungen teilweise erheblich. Während die Preise für den Quadratmeter bei den Gärten und Erholungsgrundstücken in Zeulenroda zwischen 0,15 Euro und 0,30 Euro gelegen hätten, seien es in Triebes flächendeckend gerade mal 0,06 Euro gewesen.

„Es ging bei dem Beschluss auch darum, eine Gleichbehandlung der Mieter herbeizuführen“, heißt es aus dem Bauamt der Stadt. Außerdem würden sich durch die Anpassung der Mieten und Pachten Mehreinnahmen für den städtischen Haushalt in Höhe von ungefähr 20.000 Euro ergeben.

Ein Vergleich beim Katasteramt habe ergeben, dass die ortsübliche Pacht für Gärten und Erholungsflächen in der Umgebung zwischen 0,15 bis 0,30 Euro pro Quadratmeter liege. Die Stadt nutzt den Vergleichspreis mit dem Beschluss voll aus, indem sie flächendeckend einen Quadratmeterpreis von 0,30 Euro verlangt. Die Anpassung wurde damals zum 1. Januar 2017 beschlossen. Deswegen fordert die Stadt für die vergangenen drei Jahre rückwirkend die Gebühren ein. Bei der Triebeser Pächterin sind das 442,50 Euro.

Weitere Pächter werden Post erhalten

Warum aber wurden der Anpassungsbescheid und die neue Verträge erst jetzt versandt? „Aufgrund der Vielzahl der Verträge konnte ein Änderungsvertrag erst jetzt erstellt werden“, heißt es in dem Schreiben der Stadt. Nach einer Schätzung des Bauamtes seien zwischen 500 und 600 Miet- und Pachtflächen von der Anpassung betroffen. „Jeder bestehender Vertrag muss von Hand geändert werden“, heißt es aus der Behörde. Deswegen seien manche Pächter jetzt erst unterrichtet worden. Mit einer Erhöhung haben demnach auch jene Pächter zu rechnen, die bisher keinen Bescheid erhalten haben.

Ortsteilbürgermeister Axel Wagner (CDU) zeigt sich enttäuscht über die nachträgliche Erhebung. Auch wenn der Beschluss vor drei Jahren gefasst wurde, habe er die Hoffnung gehabt, dass man die alten Verträge auslaufen lässt und den höheren Pachtzins nur bei Neuabschlüssen verlangt. „Uns in Triebes trifft die Erhöhung natürlich besonders hart, da der Pachtzins um mehr als das Fünffache steigt“, sagt er. Die Pächterin wolle ihren Garten nun aufgeben. „Das ist sehr schade. Ich kann mir vorstellen, dass weitere Pächter nachziehen. Das Resultat wären Gärten, die keiner mehr bewirtschaft und zu einem Schandfleck in der Landschaft werden“, sagt er. Aus dem Bauamt wird dem widersprochen. Die bisherigen Preise in Triebes seien einfach viel zu niedrig gewesen. Eine Pachthöhe von knapp 180 Euro pro Jahr sei auch weiterhin ein für viele Menschen bezahlbarer Preis.