Apotheker Arndt Fritzsche aus Zeulenroda erlebte in den frühen Morgenstunden einen Ansturm auf die FFP2-Masken. Jetzt wartet er auf Nachlieferungen.

Zeulenroda-Triebes/Greiz. Wer älter als 60 Jahre oder chronisch erkrankt ist, kann seit Dienstag in den Apotheken FFP2-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus bekommen.

Trotz Engpässen an Tag Eins: Genug Masken für alle im Landkreis Greiz

Bis zum Mittag waren in der Apotheke am Stadtbrunnen in Zeulenroda-Triebes alle FFP2-Masen vergriffen. Menschenschlangen bildeten sich vor der Apotheke, nachdem die Bundesregierung angekündigt hatte, ab Dienstag über 60-Jährige und chronisch Kranke mit je drei FFP2-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus zu versorgen. „Wir haben eine große Bestellung getätigt. Leider sind nicht alle Masken rechtzeitig angekommen“, sagt Inhaber Arndt Fritzsche.