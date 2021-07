Über den Sinn eines Gartens

Die Gartenanlage „Am Stausee“ in Zeulenroda ist eine Pracht. Junge Männer haben die Geschicke in die Hand genommen und legen nun richtig los. Schön zu sehen, wie sie versuchen, die Jungen und die Junggebliebenen alle unter einem Hut zu bekommen und trotzdem auch noch die Wünsche der restlichen Leute zu erfüllen, dabei nicht die Familie vergessen dürfen und selbst einen Garten zu bewirtschaften. Ach Halt, ich habe noch vergessen, dass auch so mancher Gartenliebhaber sich vielleicht noch über die Hilfe der jungen Leute freut. Nicht nur, weil er mittlerweile nicht mehr der Jüngste ist und nicht mehr so richtig alles alleine bewirtschaften kann, sondern sich eben auch mal über einen kleinen Plausch freut. Ich jedenfalls bin begeistert, wie es die jungen Leute stemmen und die Anlage, die Wege und Abschlüsse trotzdem wie geleckt aussehen. Hoffentlich halten sie alle durch und pflegen das Miteinander, damit alle pure Freude am Garten, aber auch an der Gemeinschaft haben. Denn das macht es doch aus, dass die Gartenbesitzer ebenso wie sie ihre Ruhe lieben, sich durchaus mal über einen Plausch freuen, sich über eine besonders schön blühende Pflanze austauschen oder sich auch mal den einen oder anderen Tipp vom Gartennachbarn abholen. Den können sich Sonnabendnachmittag zum Tag der offenen Gärten in der Anlage viele Besucher abholen.