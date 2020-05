Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ulrich Frigo empfiehlt Gottesaugen

Greiz. Die Eismänner haben bald ausgedient. „Mit der Bepflanzung der Gräber beginnen wir traditionell ab dem 20. Mai“, erklärt Ulrich Frigo, der zurzeit täglich im Gelände des Greizer Friedhofs auf Achse ist, um mehrere Gräber für die Bepflanzung vorzubereiten.

Im Umfeld mancher Gräber wurde von ihm auch Splitt für einen schönen Anblick der Anlage eingebracht. „Gottesaugen sind meine Favoriten”, verriet er auf die Frage, welche Pflanzen am besten mit den unterschiedlichsten Wetterbedingungen zurecht kommen.

Seine Frau Annett Frigo führt das gleichnamige Blumengeschäft in der Leonhardtstraße in zweiter Generation und bietet wie weitere Gärtnereibetriebe der Region die Ganzjahrespflege der Gräber auf verschiedenen Friedhöfen in der Region an.