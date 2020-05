Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umbau passiert praxisnah

Schon lange hatte ich darauf gewartet, dass die Umgestaltung der Plattenbauten der Wohnungsbaugesellschaft in der Straße der DSF beginnen. Schließlich hatte ich die Euphorie zur Kürung des europaweiten Architektur-Wettbewerbes hautnah miterlebt. Verführerisch präsentierten sich die Entwürfe der teilnehmenden Büros. In Form einer großen Welle sollten die Wohnungen umgestaltet werden. Angepasst an das Zeulenrodaer Meer. Damals, vor acht Jahren, war ich jedenfalls begeistert von den Plänen und hätte mich am liebsten sofort für die Wohnung ganz oben angemeldet. Mittlerweile sind acht Jahre vergangen und jetzt sieht die Wohnungsbaugesellschaft die Zeit gekommen, in ihre Wohnungen zu investieren. Nun aber muss es den aktuellen Bedürfnissen entsprechend passieren. Zwei- und Vier-Raum-Wohnungen sind gefragt und für Spielerein fehlt einfach das Geld. Schön, praktisch und bezahlbar soll das Wohnen in der Platte für die Mieter sein. Die Wohnungsgröße, der Fahrstuhl und die Gemeinschaftsbalkone sind angepasst der Altersstruktur der Mieter, junge Familien, die gerade anfangen eine Familie zu gründen können hier bezahlbaren Komfort erhalten und die Tagespflege im Erdgeschoss fängt die älteren Bewohner auf, holt sie aus der Einsamkeit ab. Wie sage ich immer: Luxus muss man sich leisten können. In diesem Fall wurde das Praktische vorgezogen, dafür wird aber bezahlbarer Wohnraum geschaffen.