Der Pflegedienst Munzert in Langenwetzendorf biete Betreutes Wohnen und ambulante Pflege im ländlichen Raum an. Geschäftsführerin Antje Munzert (Mitte) und Katja Schulz, Stellvertretende Pflegedienstleiterin, messen bei Bewohnerin Magdalene Geiler den Blutdruck.

Unternehmen in Ostthüringen: Familiäre Pflege auf dem Land

Als sich Antje Munzert vor knapp 23 Jahren zum Schritt in die Selbstständigkeit entschließt, ist die Situation in der Pflege eine völlig andere als heute. „Ich bin Klinken putzen gegangen, um Pflegebedürftige zu finden“, sagt sie. Ärzte und Angehörige seien den privaten Pflegedienstleistern gegenüber anfangs noch skeptisch gewesen. In der Gegenwart ist das anders: Als eine der wenigen Pflegeeinrichtungen im ländlichen Greiz könne sie sich sich vor Anfragen kaum retten. „Aber unsere Touren und unsere Betten sind voll. Wir könnten expandieren, aber wir wollen den familiären Charakter unseres Hauses erhalten“, sagt sie.