Urlaub am Zeulenrodaer Meer: Wohnmobilhafen sehr begehrt

Tino Wolf ist Besitzer des Wohnmobilhafen am Zeulenrodaer Meer. Sein Stellplatz gehört zu denen, die trotz Corona-Krise, heiß begeht ist. Auf dem Wohnmobilhafen am Zeulenrodaer Meer wird er mit Buchungen regelrecht überfahren. Die Anfragen in der Corona-Krise, aber auch schon in der letzten Saison, sind so hoch, dass er nur ein Fazit ziehen kann: „Wenn wir die Urlauber in Zeulenroda-Triebes halten und begeistern wollen, dann muss ich unbedingt erweitern“.

Herr Wolf, seit wann haben Sie wieder geöffnet und wie ist das Interesse an einem Stellplatz am Zeulenrodaer Meer?

Ich durfte am 11. April wieder öffnen und seit dieser Zeit werde ich fast überrannt von Anfragen. Am vergangenen Wochenende musste ich 51 Absagen geben. Der Platz war voll belegt. Der Bürgermeister der Stadt Zeulenroda-Triebes hat mich unterstützt, indem ich einen Teil des städtischen Parkplatzes belegen durfte. Die Einnahmen gingen dann allerdings an die Stadt.

Anfänglich kamen die Besucher auf Grund der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Krise nur aus Thüringen. Doch mittlerweile kommen sie wieder aus dem gesamten Bundesgebiet und die Gäste sind begeistert von der Umgebung, dem Flair, der Ruhe und der guten Luft.

Welche Vorkehrungen mussten Sie treffen, um das Infektionsschutzgesetz zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu berücksichtigen?

Auf meinem Wohnmobilhafen dürfen die Gäste nur rückwärts einparken. Dass bedeutet, dass die Wohnmobile mit der Wand zueinander stehen und einen Abstand von zirka 5.50 Meter haben.

Was empfehlen Sie den Gästen für Unternehmungen?

Viele wollen Spazierengehen und die gute Luft am Zeulenrodaer Meer genießen. Und dann beobachte ich, dass sich die durchschnittliche Verweildauer von ursprünglich einem langen Wochenende bedeutend erhöht hat. Die Gäste bleiben bis zu eineinhalb Wochen da. Rad- und Wanderkarten stehen hoch im Kurs und entsprechend viel wird die Gegend erkundet. Und sie wollen alle wiederkommen, dann mit der ganzen Familie.