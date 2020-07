Verhüllungskünstler am Zeulenrodaer Rathaus am Werk

Zeulenroda-Triebes. Es war nicht Christo, der Verhüllungskünstler, sondern vielmehr die Mitarbeiter der Firma Eisenberger Gerüstbau, die sich in den vergangenen Tagen mächtig an der Hülle des Zeulenrodaer Rathauses zu schaffen machten. Insgesamt 900 Quadratmeter , auf einer Höhe von zehn bis 12 Meter wurden von den Eisenberger Gerüstbauern mit Gerüst versehen und gleichzeitig verhüllt, um Passanten auf der Straße vor Schmutz und herabfallenden Teilen zu schützen. Das Gerüst ist notwendig, weil der Austausch der Fenster innerhalb der energetischen Sanierung des Amtsgebäudes in den nächsten Wochen beginnen soll.