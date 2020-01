Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel gesehen und gelernt, aber viel zu kurz

„Es war sehr interessant und hat sich auf alle Fälle gelohnt“, sagt Sarah Liepach, Auszubildende als Hotelfachfrau im dritten Lehrjahr im Bio-Seehotel. Sie war eine der insgesamt vier Austausch-Auszubildenden, die eine Woche lang in einem anderen Hotel reinschnuppern durften. Sarah Liepach war gemeinsam mit dem angehenden Koch, Marcus Schröder, zusammen im bayrischen Hotel Schloss Hohenkammern. Das Tagungshotel ist ebenso wie das Zeulenrodaer auf Bio ausgerichtet. Während das gastliche Haus in Bayern ein reines Tagungshotel ist, werden in Zeulenroda neben Tagungsgäste auch Familien zu einem Urlaub hier begrüßt. „Das macht die Abwechslung und die familiäre Atmosphäre aus“, sagt die Zeulenrodaerin.

Die angehende Hotelfachfrau, die auf ihrem Zeugnis durchweg die Note eins stehen hat, war im Restaurant, im Hauskeeping und an der Rezeption beschäftigt. Der 19-jährige Marcus Schröder, der ebenfalls in der theoretischen Ausbildung fast nur die Note eins stehen hat, arbeitete im Küchenbereich. Bretzel-Knödel oder Leberknödel, die den Semmelknödeln von hier sehr ähnlich sind, bereitete er zu und auch sonst hat sich die Arbeit von der in Zeulenroda bei ihm nicht allzu viel unterschieden.

Bio-Seehotelchef Marcus Lange sieht in dem zum ersten Mal durchgeführten Austausch eine sehr gute Sache, die weitergeführt werden soll. „Vielleicht können wir das ausweiten auf Fachkräfte“, sagt er. Für ihn ist es wichtig, dass die Auszubildenden besonders ihre Lehrjahre in Zeulenroda schätzen lernen und auf alle Fälle bleiben oder wieder zurückkommen. „Bleib Lokalmatador“, fügt er an. Martin Lenzner, Verkaufsleiter im Bio-Seehotel, ist es wichtig eine Rückmeldung, was die Azubis mitbringen, welche Tipps sie bekommen haben und natürlich auch die Vergleiche, die sie anfügen“, so Lenzner.

Das Bayrische Kraut war lecker, richtig typisch, so das Fazit von Martin Lenzner. Die Beilage hat Jonathan Liephart zubereitet. Im Gegenzug zum Bayrischen Kraut lernte er in Zeulenroda, die Thüringer Klöße zu zubereiten. Die hatte er bis dahin noch gar nicht gekannt.

Dorothee Zingerle, die Hotelfachfrau im zweiten Lehrjahr, kam vom Tagungshotel IHK Akademie Westerham, sie schätzte in der Zeulenrodaer Einrichtung besonders das kollektive Miteinander. Ein paar Tipps hat sie sich beim Service für die Tagungsgäste abgeschaut. „Der wird hier anders geleistet. Aber nicht etwa schlechter“, so die 17-Jährige. Die junge Bayerin würde gerne noch einmal wiederkommen. Ihr hat es hier sehr gut gefallen.

Die Azubis aus Bayern lernten nicht nur das Bio-Seehotel kennen, sie unternahmen auch so manchen Abstecher in die Stadt Zeulenroda. Sie besichtigten sich den Zeulenrodaer Marktplatz, waren auf der Talsperrenbrücke und im Strandbad, wo die Ferienhäusersiedlung „Manoah“ gerade wächst. Natürlich wurde auch eine Thüringer Rostbratwurst gekostet. Die Zeulenrodaer besuchten mit dem Fahrrad den Wendelstein und eine Destillerie. Für alle vier war der einwöchige Abstecher jedoch zu kurz.