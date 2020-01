Sophie Gomer (rechts) gewinnt den Regionalausscheid von Jugend Musiziert in der Kategorie Gesang. Anna Militzer begleitet sie am Klavier.

Viele Monate üben für den großen Erfolg

So sehr aufgeregt sei sie vor dem großen Auftritt vor der Jury eigentlich gar nicht gewesen. „Ich wusste ja, dass ich gut vorbereitet bin“, sagt Sophie Gomer. Da spricht das Selbstbewusstsein einer Siegerin aus dem jungen Mädchen. Schließlich hat die 13-Jährige am vergangenen Wochenende mit hervorragenden 24 Punkten die Prüfung in der Kategorie Gesang Solo beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“ in Greiz gemeistert. Aber es ist auch die Sicherheit einer leidenschaftlichen Musikerin, die einfach verdammt viel übt. „Sophie ist ein sehr fleißiges Mädchen“, sagt ihre Gesangslehrerin Heike Liebergesell.

Seit der fünften Klasse in der Musikschule dabei

Seit der fünften Klasse besucht Sophie die Musikschule Fritz Sporn in Zeulenroda-Triebes. „Ich habe als kleines Kind schon immer viel gesungen“, sagt sie. Die Familie merkt, dass hinter dem Hobby ein Talent steckt. Weil sie die Kleine ohnehin täglich zur Schule nach Zeulenroda-Triebes fahren, entscheiden sich Sophie und ihre Eltern, sie hier in der Musikschule anzumelden. „Ich weiß noch, wie sie damals hier anfing und schon sagte: Singen ist mein Leben“, erinnert sich Lehrerin Heike Liebergesell. Seitdem ist viel passiert.

Hunderte gemeinsame Übungsstunden stecken hinter dem jüngsten Erfolg. Die Stücke werden von der Wettbewerbsleitung vorgegeben. Sophie sucht sich aus dem Angebot drei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Engelbert Humperdinck und Carl Reinecke heraus. Es sind klassische Stücke, mit denen die Sopransängerin die Jury beeindrucken will. „Ich singe zwar manchmal auch Pop-Lieder, aber für einen Wettbewerb eignen sich die Klassiker besser“, sagt Sophie.

Monatelanges Üben zahlt sich aus

Mit ihrer Lehrerin und ihrer Begleitung feilt sie monatelang an ihrer Performance. Dabei geht es nicht nur um die richtigen Töne. „Du musst die Zuschauer mitreißen. Der Trick liegt in der Ausdrucksstärke“, sagt sie. Damit sie sich voll und ganz auf ihren Auftritt konzentrieren kann, sei es auch wichtig, dass die Chemie mit ihrer Begleitung passt. Am Klavier begleitet sie am Wochenende Anna Militzer. Die 17-Jährige spielt seit mehr als zehn Jahren Klavier und hat schon viele Schüler bei Wettbewerben unterstützt. „Eine gute Begleitung lässt den Solisten strahlen“, sagt Heike Liebergesell.

Motiviert zum Landeswettbewerb

Da dies bei dem Duo so gut funktioniert hat, bereiten sie sich nun auf den Landeswettbewerb in Sonderhausen in März vor. „Ich habe große Lust darauf. Denn jetzt will ich auch dort ganz vorne mit dabei sein“, sagt Sophie. Bis dahin werden wohl wieder einige Übungsstunden drauf gehen. Denn auch wenn der Auftritt in Greiz gut gewesen sei, gäbe es immer noch etwas zu verbessen. „Du darfst dich als Musikerin nicht ausruhen“, sagt Sophie. Das habe sie auch nicht vor und hofft auch beim kommenden Wettbewerb viel zu erreichen.