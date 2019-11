Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor Ort, in Zeulenroda wird zukünftig geprüft

Ab dem kommenden Sonnabend, dem 16. November, ab 10 Uhr, gibt es direkt in Zeulenroda im Gewerbegebiet einen Prüfstützpunkt für LkW’s und PkW’s. Ebenso können aber auch Traktoren, Wohnmobile, Anhänger und Busse, sowie Motorräder oder Pkws unter die Lupe genommen werden.

Jens Nejeschleb aus Zeulenroda ist schon seit über 20 Jahren in Zeulenroda und Umgebung in den verschiedensten Werkstätten tätig. Als selbstständiger Kfz-Sachverständiger ist er in dem von seinem Vater gegründeten Ingenieurbüro eingestiegen und mittlerweile selbst Inhaber. Für den Zeulenrodaer stand stets fest, dass er in seiner Heimatstadt ein Unternehmen aufbauen wird.

Waren Jens Nejeschleb und sein Vater seit Jahren in den Werkstätten der Region unterwegs, wo sie von den jeweiligen Geschäftsinhabern bestellt worden, und haben in den Werkstätten die Fahrzeuge einer umgehenden Prüfung unterzogen, so werden im kommenden Jahr neue gesetzliche Vorschriften in Kraft treten, die jeden Kfz-Werkstattbesitzer dazu verpflichten, hohe Investitionen am eigenen Standort zu tätigen. Einige Inhaber wollen diese Investition nicht stemmen, weiß Nejeschleb. So ist der Zeulenrodaer den Schritt gegangen, einen eigenen Firmenstandort aufzubauen. Mit dem neuen Prüfstützpunkt, in der Meinersdorfer Straße 7 in Zeulenroda, besteht nun die Möglichkeit, dass der Firmeninhaber und sein Mitarbeiter, alle Fahrzeugtypen einer Hauptuntersuchung vor Ort zu unterziehen. Dabei ist es egal, welchen Antrieb sie besitzen. Zukünftig werden am neuen Standort auch Änderungsabnahmen, Gassystemeinbauprüfungen oder Fahrzeugbewertungen vorgenommen, ebenso wie die Oldtimereinstufung. Zudem werden Fahrzeugbewertungen, Schadensgutachten, Gasprüfung und UVV-Prüfungen durchgeführt. Der Firmeninhaber beschäftigt einen Angestellten. Am Sonnabend, dem 16. November, ab 10 Uhr, lädt er nun ins Gewerbegebiet Zeulenroda zu einer kleinen Eröffnungsfeier ein, zu der die Gäste einen Blick in die Werkstatt werfen können.