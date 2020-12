Waikiki 2020 als Dauerthema im Stadtrat Zeulenroda-Triebes

Die Diskussion rund um die Sanierung des Spaßbades Waikiki setzt sich auch im Jahr 2020 fort. Kritiker sehen in dem Bad ein Millionengrab, dass die Stadt bereits unter normalen Umständen mit großen Summen bezuschusst. Im Corona-Jahr kostet das sanierungsbedürftige Bad noch mehr, da es wochenlang geschlossen bleibt. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) bleibt allerdings bei seiner zu Jahresbeginn getätigten Aussage: „Für mich steht eine Schließung nicht zur Disposition.“

Einigkeit im Januar über Sanierung

Das sehen im Januar auch noch große Teile des Stadtrats so. So einigen sich die Mitglieder zu Jahresbeginn einstimmig darauf, dass Bad zu sanieren und zu erhalten. Es soll in der Prioritätenliste der Stadt als Nummer Eins gesetzt werden. Die Ausgaben für die Sanierung sollen auf 10,8 Millionen Euro und der nach der Sanierung noch notwendige Zuschuss auf 250.000 Euro pro Jahr begrenzt werden.

Land stellt Förderung in Aussicht

Bis zu 90 Prozent Fördermittel werden zudem vom Land Thüringen in Aussicht gestellt. Das Wirtschaftsministerium macht allerdings eine klare Ansage. Das Geld steht nur zur Debatte, wenn mit der Sanierung des Bades ein angeschlossener Beherbergungsbetrieb entsteht. Außerdem müsse bis zum 30. September ein Konzept für die Ertüchtigung und die wirtschaftliche Zukunft des Bades vorliegen. Ein Investor aus Österreich signalisiert früh sein Interesse an einem Hotelbau am Bad.

Diskussion wird wieder lauter

Im Laufe des Jahres wird deutlich, dass die Kosten für Betrieb, Sanierung und Altlasten des Bades teurer ausfallen, als im Januar vorgelegt. Vor allem die CDU-Faktion kritisiert die immer neuen Ausgaben für das Bad zunehmend schärfer. Als im März die Debatte um den Haushalt und das Haushaltsicherungskonzept (HSK) im Stadtrat auf die Tagesordnung kommt, wird auch die Diskussion um das Waikiki wieder lauter geführt. Dann trifft uns Corona mit voller Wucht.

Dauerthema spaltet Stadtrat

Im Mai wird deutlich, dass die Stadtwerke Zeulenroda (SWZ) GmbH als Betreiber des Bades mehr Geld braucht. 875.000 Euro sollen sofort locker gemacht werden, um die Insolvenz abzuwenden. Der Streit, der vor allem zwischen der CDU-Fraktion und Bürgermeister Hammerschmidt sowie den Mitgliedern, die hinter ihm stehen, ausgetragen wird, spitzt sich weiter zu. So informieren Stadträte unsere Zeitung über Inhalte einer nicht-öffentlichen Sitzung des Stadtrats, in der sich einigen von den anwesenden Stadträten vom Anwalt der Stadt Zeulenroda-Triebes unter Druck gesetzt sehen, weiteres Geld für die SWZ freizugeben. Die Spaltung hat auch personelle Folgen. Im Mai treten Sandro Kirst und Sebastian Prediger auch wegen dem Dauerthema Waikiki aus der Stadtratsfraktion „Pro Region Zeulenroda-Triebes“ aus und kündigen an, künftig mit der CDU kooperieren zu wollen.

Kürzungen für öffentliche Einrichtungen

Der Haushalt für das aktuelle Jahr scheitert im Sommer dann mehrmals an der Zustimmung der Stadträte. Im letzten Haushaltsplan sind nun mehr 1,5 Millionen Euro Zuweisungen für die SWZ GmbH enthalten. Diese sollen zwar teilweise vom Land erstattet werden, aber gerade im Zusammenhang mit der Abstimmung über Kürzungen für Kultur, Vereine und Sport steigt die Kritik. Auch aus diesem Grund scheitert schließlich das HSK – das unter anderem Kürzungen für die städtische Musikschule und den TSV Zeulenroda vorsieht. Eine Mehrzahl der Stadträte will dies nicht mittragen. Weil die Zustimmung zum HSK bis heute fehlt, übernimmt vorerst die Kommunalaufsicht die Kontrolle über den Rotstift der Stadt.

Förderantrag fristgerecht eingereicht

Die Zeit vergeht. Und das Vorhaben Sanierung des Waikiki drängt auf eine Entscheidung. Erinnerung: Bis zum 30. September muss der Antrag auf Förderung beim Land eingehen. Erst wenige Tage vor dem Stichtag wird der Antrag fertig gestellt und schließlich auf Beschluss des Stadtrates eingereicht. Am Ende gibt es 14 Zustimmungen und sieben Ablehnungen. Der Plan: In einem ersten Bauabschnitt soll vor allem eine optische und bauliche Sanierung im Badbereich vorgenommen werden, die 12,6 Millionen Euro kosten soll. Wird der Antrag angenommen, könnte eine Förderquote von 83-85 Prozent für diesen Abschnitt durch das Land Thüringen realistisch sein.

Große Pläne, ungeklärte Kosten

Das Konzept sieht eine Fokussierung auf Familienurlauber und Erlebnistouristen vor. So soll unter anderem eine Rutsche mit Elementen der Virtuellen Realität und eine weitere, die durch die Lobby des Hotelbaus führen soll, künftig mehr Besucher anziehen. Der Hotelbau durch den Investor ist allerdings an die Sanierung des Erlebnisbades (und andersherum) geknüpft. Es bleibt also spannend.

Der Ball liegt jetzt beim Ministerium, das über den Förderantrag entscheiden muss. Da noch nicht entschieden ist, wie die Stadt im Falle eines Positivbescheides die Eigenmittel aufbringt und weil für die nächsten Jahre noch ein zweiter (rund 1,6 Millionen Euro) und dritter Bauabschnitt (circa 2,3 Millionen Euro) geplant sind, wird das Thema auch im Jahr 2021 weiter die Sitzungen des Stadtrats bestimmen.

Alle Beiträge zum Dauerthema Waikiki können Sie in unserem Dossier hier nachlesen