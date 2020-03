Waikiki und Strandbäder neben Breitbandausbau höchste Posten

Trotz kontroverser Diskussionen vor der Stadtratssitzung in Zeulenroda-Triebes, trafen sich 15 der insgesamt 25 Stadträte am Mittwochabend im Foyer der Friedrich-Reimann-Grundschule in Zeulenroda. Hier ist der Platz vorhanden, um die Tisch für die Stadträte mit entsprechenden Sicherheitsabstand aufzustellen. Die Diskussionen unter den Stadträten gingen von „Das Leben muss weitergehen“ bis „Wahnsinn“, auf Grund des Coronavirus und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr und dem Schutz von älteren Stadträten.

Gelesen und diskutiert wurde neben dem Haushaltssicherungskonzept, der Haushaltsplan für dieses Jahr und der Finanz- und Investitionsplan der Stadt bis 2023.

Klare Kennzeichnung und Erläuterungen im Haushaltsplan gefordert

FDP-Stadtrat Horst Gerber wiederholte voran seine bereits mehrmalig gestellte Bitte, dass vollzogene Änderungen in den vorliegenden Dokumenten farblich zu kennzeichnen sind oder entsprechend in einer anderen Schriftart deutlich erkennbar zu gestalten. „Wir können nicht 445 Seiten aneinander legen, um jede Änderung zu entdecken“, so FDP-Stadtrat Horst Gerber. Zudem wiederholte der FDP-Mann seine Forderung, dass zu einzelnen Positionen eine Erläuterung zur besseren Darstellung und Information gegeben werden soll.

Horst Gerber vermisst den erkennbaren Willen die Stadthalle sanieren zu wollen

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) sollte die Stadthalle der Kernstadt Zeulenroda aufgenommen werden, so der FDP-Stadtrat. „Das HSK“ zeigt die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt auf, da gehört die Sanierung der Stadthalle dazu“, so Gerber. Er ist der Meinung, dass die Bürger die Stadthalle wollen und so kann die Stadt den Willen zeigen. Ebenso sollte die Maßnahme unbedingt im Finanzplan bis 2023 aufgenommen werden, forderte der Zeulenrodaer.

Zahlreiche Fragen zum Haushalt

Bereits vorab in den sozialen Medien wurde über den Haushaltsplan diskutiert, denn der Haushalt war ebenso online, wie das Haushaltssicherungskonzept und der Finanz- und Investitionsplan. In die Diskussion zum Haushalt brachten sich neben Horst Gerber, auch Marcus Hofmann (CDU), Sandro Kirst und Sebastian Prediger (Pro Region Zeulenroda-Triebes) ein. Sie hatten sich auf ihren Laptops Positionen farblich hinterlegt, die nun hinterfragt wurden.

Alle Fragen und die kamen recht umfangreich, zur Besoldung von Mitarbeitern der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, wurden in den nichtöffentlichen Teil verlagert, da Personalangelegenheiten nicht öffentlich ausgetragen werden dürfen, so der Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos). Hauptamtsleiter Henning Rasym verwies nur soweit auf die Frage nach Personalkosten im Bauhof, dass es lediglich eine Erhöhung von 15.000 Euro in diesem Jahr gibt und das obwohl es eine Tariferhöhung für den öffentlichen Dienst in Höhe von 1,6 Prozent.

Ebenso wie bei vielen Usern drehten sich die Fragen um die jeweils rund 900.000 Euro für die Badewelt und die Strandbäder in Zeulenroda

Markus Hofmann (CDU) verlangte eine Aufstellung für die Kosten für die Badewelt Waikiki. 2020 sind 875.000 Euro Zuschuss durch die Stadt eingeplant. Er wollte wissen, wie diese hohen Kosten zustande kommen. Im Jahr 2018 wurden 250.000 Euro an die Stadtwerke Wasserfreizeit Zeulenroda (SWZ)/ Waikiki gezahlt. Im Jahr 2019 wurde der Zuschuss auf 500.000 Euro verdoppelt. Zudem steht die Bürgschaft der Stadt Zeulenroda-Triebes für die Stadtwerke in Höhe von 1.872 Million Euro.

Zum Waikiki erinnerte der Bürgermeister an den Beschluss der Stadträte im Januar diesen Jahres. Hier wurde einstimmig beschlossen, das Waikiki als Nummer 1 auf die Prioritätenliste stehen soll. Zudem sei durch die verkauften Anteile der Energiewerke Zeulenroda weniger Dividende ausgeschüttet worden. „Diese Summe muss durch die Stadt ausgeglichen werden“, so der Bürgermeister. Auf die Höhe der Bürgschaft für das Waikiki antwortete Hammerschmidt: 1,872 Millionen Euro bleiben solange bestehen, bis die Tilgung der Schulden von Waikiki, das sind 4,2 Millionen Euro, getilgt sind.

Strandbäder erfordern einen Zuschuss von 900.000 Euro

Horst Gerber, wollte eine Kostenzusammenstellung für die Strandbäder. Erläutert wurde, dass in dem Zuschuss der Stadt für dieses Jahr in Höhe von 900.000 Euro für die Strandbäder auch die 86.000 Euro Eintrittsgelder enthalten seinen. Den Zahlen für 2020 habe man die Zahlen aus dem Jahr 2018 und 2019 zugrunde gelegt, da man ja nicht wüsste, wie sich das Jahr wettermäßig entwickelt.

Änderungen und Erläuterungen sollen bis zur Beschlussfassung, geplant für den 25. März, eingearbeitet werden sollen. Am 25. März ist eine Stadtratssitzung in der Friedrich-Reimann-Grundschule geplant, wo Haushalt, Finanz-und Investitionsplan beschlossen werden sollen.