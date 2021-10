Was macht eigentlich die Leader-Aktionsgruppe „Greizer Land“?

Langenwetzendorf. Diese Projekte hat die Leader-Aktionsgruppe „Greizer Land“ im vergangenen Jahr unterstützt.

Der Begriff Leader fällt ja immer mal wieder, wenn es um die Finanzierung und die Umsetzung verschiedenster Projekte in der Region geht. Aber was machen die Mitglieder der sogenannten Leader-Aktionsgruppe „Greizer Land“ überhaupt? Welche Menschen stecken hinter diesem Netzwerk?

Eine gute Antwort auf letztere Frage bekommt man mit Blick auf den Vorstand, welchen die Aktionsgruppe auf ihrer Mitgliederversammlung in Langenwetzendorf neu gewählt hat. Dort tummeln sich private Akteure, Vertreter von Vereinen und Verbänden, Wirtschafts- und Sozialpartner sowie Vertreter von den Kommunen. Also ein ziemlich guter Querschnitt von Entscheidungsträgern und Akteuren mit Einfluss in der Region. Was machen sie? Kurz gesagt will die Aktionsgruppe die Entwicklung der Region voranbringen. Dazu helfen sie Menschen mit Ideen, diese umzusetzen, vor allem über die Zuteilung von Fördermitteln.

Bedürfnisse erkennen und gezielt handeln

Die Projekte müssen zu den Bedürfnissen der Region passen. Dazu wird alle sechs Jahre eine Regionale Entwicklungsstrategie (RES) erstellt und beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft eingereicht. Das RES ist eine Analyse der Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale einer Region.

Um die Probleme des ländlichen Raums zu lösen, haben sich die Mitglieder auf vier Handlungsfelder verständigt. Die heißen etwas sperrig „Erhöhung der regionalen Wertschöpfung“, „Arbeiten, Leben und Wohnen auf dem Land – Sicherung der Daseinsvorsorge“, „Natur, Umwelt und Tradition bewahren und innovativ gestalten“ und „Entwicklung des Landtourismus“. Unter den Titeln werden Projekte eingebracht.

Nach eigenen Angaben konnten in diesen Felder im Jahr 2020 insgesamt 19 private und vier kommunale Maßnahmen durch die Regionale Aktionsgruppe (RAG) „Greizer Land“ begleitet und gefördert werden. Neben der Förderung versteht sich die RAG aber auch als umspannendes Netzwerk, durch das Gründer und Impulsgeber geeignete Ansprech- und Kooperationspartner finden. Auf der Mitgliederversammlung stellte die Aktionsgruppe ausgewählte Projekte vor, die im vergangenen Jahr umgesetzt werden konnten.

Regionale Vermarktung von Produkten im Fokus

So habe man im Handlungsfeld „Erhöhung der regionalen Wertschöpfung“ 14 Projekte mit insgesamt 302.777 Euro bezuschusst. Weil die Förderquote bei 50 Prozent liegt, habe man in der Gesamtsumme Investitionen von 600.000 Euro realisiert. Zudem hätten durch die Projekte die Voraussetzungen für fünf neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Ein Schwerpunkt in diesem Bereich liegt laut RAG in der regionalen Vermarktung von Produkten. Als Beispiel nennt sie Projekte wie einen „Bioladen mit Café in Brahmenau“, „Wildschmaus aus dem Friekohaus in Triebes“ sowie „Feingemüseanbau in Braunichswalde“.

Jugendbildung und Nachhaltigkeit als Schwerpunkt

Im Handlungsfeld „Arbeiten, Leben und Wohnen auf dem Land – Sicherung der Daseinsvorsorge“ habe die RAG im Jahr 2020 vier Projekte mit insgesamt 187.635 Euro Fördergeld bezuschusst. Unter anderem wurde mit dem Projekt „Kleine Umwelt- und Klimaschützer mobil“ die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf dabei unterstützt, die Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Bildungsangeboten für Kinder zu verbessern.

Im Handlungsfeld „Natur, Umwelt und Tradition bewahren und innovativ gestalten“ wurden 2020 fünf Projekte mit insgesamt 65.996 Euro bezuschusst. Auch hier stehen Bildungsangebote unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit im Fokus, wie das Projekt „Abenteuer Natur Erleben“. So habe man gemeinschaftliche Erfahrungen für Kinder und Jugendliche – ohne Handy und Co – im Raum Gera und Greiz unterstützt.

Das Handlungsfeld „Entwicklung des Landtourismus“ sei unter anderem durch die Erweiterung des „Elferhofes“ in Mohlsdorf vorangebracht worden.

Auch 2021 neue Projekte auf den Weg gebracht

Bei der Mitgliederversammlung wurde mit Langenwolschendorfs Bürgermeister Gisbert Voigt (CDU) ein neuer Vorsitzender gewählt. Der langjährige Vorsitzende Klaus Zschiegner trat nicht noch einmal zur Wahl an.

Als Ziel formulierten die Mitglieder, bürokratische Hürden weiter abzubauen. Als erster Schritt in diese Richtung sollen Kleinstprojekte bis 5000 Euro unkomplizierte Fördermöglichkeiten erfahren. Aktuell seien zudem mit dem Hofladen Bernsgrün, dem digitalen Begegnungszentrum Weida, einem E-Bike-Verleih für die Touristinfo Greiz sowie einem Konzept für das Obere Schloss in Greiz weitere Projekte auf dem Weg.