Was tun gegen den Lehrermangel im Landkreis Greiz?

Vergangene Woche berichten wir über den Lehrermangel an Regelschulen in Langenwetzendorf, Auma-Weidatal und Triebes. An der Regelschule „Georg Kresse“ in Triebes fehlten im Oktober um die 70 Lehrerwochenstunden. Durch Abordnungen aus anderen Schulen sei der Bedarf auf 54 reduziert worden. An der Regelschule Langenwetzendorf soll es seit November 2019 keinen Chemieunterricht gegeben haben. In Auma-Weidatal zeichnet sich für eine von zwei offenen Stellen eine Lösung ab. Ab Mai 2021 soll eine neue Mathelehrerin anfangen. Bis dahin würden in manchen Klassen aber weiter nur zwei von vier Mathestunden stattfinden, so Elternvertreter. Ausstehend war zum Zeitpunkt des Artikels noch die Stellungnahme des Landes Thüringen und des Landkreises Greiz.

Stellen im ländlichen Raum schwer zu besetzen Der Landkreis sieht sich der Situation hilflos gegenüber. Schließlich sei der Kreis Greiz nicht in die Prozesse eingebunden, die im Ergebnis zur Einstellung von Lehrkräften führen. Allein das zuständige Schulamt Ostthüringen sei in der Lage, diesbezüglich Abhilfe zu schaffen. Vom Landkreis Greiz gebe es eine Schulnetzplanung, auf deren Umsetzung Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) setze. Über dem Schulamt steht das Bildungsministerium des Freistaats Thüringen. Laut aktuellem Stand sind in Ostthüringen derzeit 93 Stellen ausgeschrieben. Allerdings sei es normal, dass Stellen über das Jahr verteilt besetzt werden. Einige der offenen Stellen, würden aber tatsächlich in Bereichen liegen, die äußerst schwer zu besetzen seien. Mit diesen Bereichen sind wohl vor allem der ländliche Raum und/oder das Grenzgebiet zu Sachsen gemeint. Fokus auf Abschlussklassen und untere Klassen Was tun also? Wenn an den Schulen akut Lehrer fehlen, dann würde der Fokus vor allem auf die Abschlussklassen und die unteren Klassen gesetzt, heißt es aus dem Bildungsministerium. Bei den Abschlussklassen, um diese in einheitlichen Prüfverfahren nicht zu benachteiligen. Bei den jüngeren Schülern sei es wichtig, eine solide Grundlage zu schaffen. Um langfristig das Fehlen von Lehrern auf dem Land in den Griff zu bekommen, seien eben auch mittel- bis langfristige Strategien erfolgversprechend. Mit der Angleichung der Besoldungsgruppen von Realschul- und Gymnasiallehrern habe man hier im vergangenen Jahr einen Schritt getan. Die Auswirkungen vieler Maßnahmen seien aber erst in einigen Jahren spürbar. Attraktivität des ländlichen Raums steigern Zudem habe das Land Thüringen die Zahl der Seiteneinsteiger gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Seit 1. Januar seien zum Stichtag 24. August 129 Seiteneinsteiger eingestellt worden. Das entspricht einem Anteil von 15,8 Prozent an den bis dahin realisierten 817 Neueinstellungen. Außerdem plane man, die Maßnahmen zur Bewerbung konkreter Stellen im ländlichen Raum merklich zu intensivieren. Unter anderem wolle man die Attraktivität durch Infokampagnen sowie nicht näher benannte Anreizmodelle steigern. „Überzeugte Städter werden wir damit auch nicht aufs Land bekommen. Aber es gilt, Vorurteile abzubauen und zu zeigen, dass ländliche Schulen und Gegenden interessant sind“, so das Ministerium.