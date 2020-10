Wasser weg, Gasleitung kommt ins Flussbett

Nur die, die es kennen, wissen, dass das Talsperrengewässer in unmittelbarer Nachbarschaft zur Riedelmühle, in den Sommermonaten in diesem Jahr prall gefüllt war. Jetzt aber ist das Wasser verschwunden. Ein kleines Rinnsal schlängelt sich noch im ursprünglichem großen Wassergebiet. Radfahrer und Wanderleute schauen auf das Areal und staunen. Der Wanderpfad gibt einmalige Ausblicke auf die weitläufigen Baustelle.

Das trockengelegte Gebiet haben lange Schlangen aus Stahlrohre erobert, die alle miteinander verbunden sind. Rund 500 Meter quer durch die Talsperre, entlang des Gewässerbodens windet sich die Rohrschlange.

Schneisen im Wald rund um die Talsperre

Rundherum sind Schneisen geschlagen, Bäume mussten gefällt werden, der Boden ist aufgewühlt. Auch das sind Zeichen im Zusammenhang mit der Verlegung der Ferngasleitung der Ferngas Netzgesellschaft mbH. Nach Langenwolschendorf, wo der Schafteich und die Bundesstraße unterquert wurden, wird nun die neue Ferngasleitung (ELG) 442 verlegt. Insgesamt umfasst in Thüringen die Länge der ELG 442 circa 108 Kilometer. Im Talsperrenbereich, dem Zeulenrodaer Meer, sind es rund 500 Meter. Jedes einzelne Rohr bringt rund drei Tonnen auf die Waage.

Neue Führung der Erdgasleitungstrasse

An dieser Stelle musste eine neue Trasse geschaffen werden. Die alte führt im Damm der Riedelmühle entlang. Doch auch diese Rohrschlange wird in der Erde, im Flussbett, verschwinden. Bis es soweit ist, werden die riesigen Monster mit einem Durchmesser von einem halben Meter vorbereitet, isoliert, getestet und zusammengeschweißt. Maschinell soll dann die Absenkung in das Flussbett in einem bis zu diesem Zeitpunkt vorbereiteten Graben passieren.

Beobachtungen mit Argusaugen auf beiden Seiten

Aus Philipp Egle Mund klingt alles kinderleicht. Mit verschränkten Armen mit Helm und Warnweste und Blick über das gesamte Gelände steht er am Rand zwischen Wasserlauf und Bagger. Für ihn seien die Ausmaße der Baustelle nichts Außergewöhnliches, sagt er. Doch für die Baustellen-Besucher schon. Sie bleiben auf der Riedelmühlen-Brücke stehen und staunen. Stetig wieder werden Handys gezückt und Fotos gemacht. Aber auch Einheimische sehen, dass ihr Wasser aus der Talsperre verschwunden ist, machen sich Gedanken, ob denn die Leitung im Flussbett versenkt werden wird, und wann denn das Wasser wiederkommt. Schließlich lieben die Zeulenroda-Triebeser ihr Gewässer, dass sie nun schmerzlich vermissen und entsprechend das Geschehen mit Argusaugen beobachten.

Alte Leitung liegt im Damm der Riedelmühle

Die neue Trassenführung der Pipeline hätte sich erforderlich gemacht, damit nicht der Damm an der Riedelmühle, also der Vorsperre der Talsperre, auf der gegenüberliegenden Seite der jetzigen Baustelle, geöffnet werden muss.

Der Anschluss an die Trasse, die aus Richtung Langenwolschendorf kommt, wird erst im kommenden Jahr erfolgen.