25.000 Gäste aus nah und fern erlebten in den vergangenen Jahren 40 Veranstaltung auf der Seestern Panorama-Bühne.

Zeulenroda-Triebes. Es gab viele Reaktionen auf den Fakt, dass Thüringens größte Allwetterbühne in Zukunft ungenutzt bleiben könnte.

Auf den Artikel in der unserer Zeitung vom 2. Februar zur Seestern-Panorama-Bühne gibt es zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien. Ebenso meldeten sich Leser telefonisch und bekundeten ihr Unbehagen darüber, dass Thüringens größte Allwetterbühne in Zukunft ungenutzt bleiben könnte.