Wenn die Eltern beim Sohn einziehen

Der Kartenvorverkauf für die Vorstellungen der Laienspielgruppe „Fragezeichen“ ist bereits im vollen Gang. Ebenso wie die Proben auf Hochtouren laufen. Mit jeder Menge Spaß wird noch an Gestik und Mimik gefeilt. Eines ist aber sicher: Das diesjährige Stück in der 24. Saison der Laienschauspielgruppe „Fragezeichen“ ist bestens dafür geeignet die Lachmuskeln zu strapazieren. Schon der Titel lässt einiges erahnen und verspricht Wirrungen mit ganz viel Spaß. Unter „Hilfe, meine Eltern ziehen bei mir ein“ stellen chaotische Eltern die zarte Liebe ihres Sohnes auf die nackte Probe. Die Glocken läuten nicht nur in der Kirche, sondern auch im Müllsack. Wenn dann noch eine schwarze Katze von links ... So ist es doch nur eine logische Folge, dass es wohl nichts gibt, was nicht schiefgehen kann. Es wird rasant und turbulent, versprechen die Laienschauspieler, die selbst ihre wahre Freude während den Proben haben.

Für folgende Vorstellungen in der Turnhalle in Weißendorf sind noch Karten erhältlich: Samstag, 14. März, Freitag, 20. März, Freitag, 27. März, Samstag, 28. März jeweils um 20 Uhr. Die Premiere und die Nachmittagsveranstaltungen sind bereits ausverkauft. Karten können bei den Mitgliedern der Laienspielgruppe oder telefonisch von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr bei Familie Fleischer unter: (036628) 6 07 68 bestellt werden. Die bestellten Karten sind am Wochenende 29. Februar / 1. März jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Turnerheim Weißendorf abzuholen. Nicht abgeholte Karten werden weiterverkauft. Gleichzeitig erfolgt an diesem Wochenende der Restkartenverkauf.