Wie in Greizer Facebookgruppe Fakenews verbreitet werden

Der neuartige Corona-Virus beschäftigt die Menschen. Viele sind verunsichert und suchen nach Antworten. Offizielle Stellen wie das Robert-Koch-Institut, das Bundesgesundheitsministerium und die öffentlich-rechtlichen und privaten Medien versuchen, diese nach bestem Wissen zu geben. Aber es gibt eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Greiz-Politik“, in der viele Mitglieder die offiziellen Varianten nicht glauben wollen. Stattdessen finden sich dort wilde Verschwörungstheorien vom rechten Rand.

Ein Auszug: Es gibt in den vergangenen Tage mehrere Beiträge, nach denen der Corona-Virus nur ein Ablenkungsmanöver ist, um US-Truppen-Bewegungen nach Deutschland zu vertuschen. In einem Beitrag vom 25. März wird das Video einer rechten Bloggerin geteilt, die die Fernansprache von Angela Merkel zum Virus kommentiert und unter anderem behauptet, die Kanzlerin habe den Virus nach einem China-Besuch mit nach Deutschland gebracht. Und natürlich verfolgt die Bundeskanzlerin damit einen hinterhältigen Plan, der verdeckten Interessen dient. Ein anderer Nutzer hat diese Interessen auch schon ausgemacht: Zerstörung der Mittelschicht, Krieg gegen China und USA sowie Abschaffung des Bargeldes.

Rassismus, Verschwörungstheorien und Relativierung

Aber es ist nicht nur die Corona-Krise, die in dieser Gruppe solche kruden Theorien befeuert. Wer die Diskussionen der letzten Monate verfolgt, stellt fest, dass dort eine rechte Filterblasenkultur par excellence herrscht. Den Herrschenden ist nicht zu glauben. Flüchtlinge sind durchgehend kriminell. Und die Erinnerungskultur rund um den Holocaust und den zweiten Weltkrieg muss auch mal eine Ende haben. Wenn etwas nicht in das Weltbild, der Meinungsführer in der Gruppe passt, wird es passend gemacht.

Nach den rassistischen Morden von Hanau kommentierte ein Nutzer: „Typischer Einzelfall“. Ein reflexartiger ironisch gemeinter Ausspruch, der in rechten Kreisen gerne genutzt wird, um terroristsches und kriminelles Verhalten auf einen Großteil von meist muslimischen Migranten auszuweiten. Später als bekannt wird, dass es sich um einen deutschen Täter mit rassistischen Motiven handelt, rudert der Nutzer nicht etwa zurück. Jetzt ist der Terroranschlag nur ein Vorwand „das Volk immer gläserner zu machen“. Als die Flaggen nach der Tat auf Halbmast hängen, wird gemutmaßt, dass dies bei deutschen Opfer nicht der Fall gewesen wäre.

Angela Merkel mit Hitler gleichgesetzt

Die Gruppe ist auch voll mit Relativierungen rechter Gewalt und den Verbrechen des zweiten Weltkriegs. So teilt ein Nutzer am 18. Februar folgenden Beitrag: „Ich soll mich nach über 70 Jahren für Adolf Hitler schämen. Dabei bin ich erst weit nach seinem Tode geboren. Wer schämt sich eigentlich für Napoleon, Mussolini, Stalin, Honecker oder Angela Merkel.“ Er bekommt dafür 14 Likes. Am 8. Februar kommentiert ein Nutzer, auf einen Beitrag der Morgenpost, laut dem die Thüringer Linke den Ausschluss von AfD-Mitglieder aus der Polizei fordert, ob bald Davidsterne für Nichtlinke Pflicht werden. Und relativiert damit die Verbrechen, die an der jüdischen Bevölkerung im Dritten Reich verübt worden.

AfD-Politiker verbreiten in lokalen Gruppen politische Inhalte

Neben einem kleinen Kreis von Konversationsstartern beteiligen sich mal mehr oder weniger regelmäßig lokale und überregionale AfD-Politiker in dem Forum. So nutzen der Greizer Stadtrat Torsten Röder, der Landtagskandidat Sigvald Hahn aus dem Altenburger Land und der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner das Diskussionsforum. Der Kommunikationsexperte Martin Fuchs bezeichnete die AfD in einem Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online als erste Internet- und Facebook-Partei Deutschlands. Ihre Botschaften, die Angst und Emotionen schüren, seien demnach besonders für Social-Media besser geeignet, „als windelweiche Kompromisse“.

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt Stephan Brandner, dass er in in drei Gruppen, die regionalen Bezug zu Ostthüringen haben, Mitglied ist. „Fest steht, dass wir gerade als AfD-Abgeordnete jede Möglichkeit nutzen müssen, unsere gute politische Arbeit bekannt zu machen. Dafür gibt es unterschiedliche Wege. Einer davon ist die Nutzung sozialer Netzwerke, die uns sehr gut gelingt“, schreibt er. Beiträge anderer Nutzer sichte er grundsätzlich nicht. Solche Gruppen würden ähnlich wie das politische Leben als solches funktionieren. „Der Wettbewerb um die beste Idee hat Bestand und die Leser haben die Auswahl, welche Politik ihrem Meinungsbild am nächsten kommt“, schreibt Stephan Brandner.

Gegenredner wird zum Troll

Die Auswahl an politischen Inhalten ist in der Gruppe „Greiz-Politik“ allerdings stark beschränkt. Wer sich dagegen ausspricht, der ist „nach links gekippt“, realitätsfern oder oder „kifft und ist strunzendumm“. Einige wenige Personen, widersprechen den wilden Theorien regelmäßig. Eine richtige Diskussion entwickelt sich selten. Vielmehr werden diese Personen als „Troll“ verunglimpft. In der Internetumgangssprache ein Ausdruck, der eine Personen beschreibt, der nur kommentiert, um die anderen Nutzer zu verärgern. Dabei scheinen es in der Gruppe „Greiz Politik“ vor allem Fakten zu sein, die manche Nutzer verärgern, weil sie nicht in deren Weltbild passen.