Wieder Randale im Greizer Stadtteil Reinsdorf

Glasflaschen und Straßenbegrenzungen liegen an einer Sitzgruppe in Reinsdorf.

In der Ausgabe vom 10. Oktober berichteten wir über Hakenkreuze, die auf der alten Ortsverbindung zwischen Waltersdorf und Friesen seit Monaten gut sichtbar sind. Laut Ortsteilbürgermeister Michael Hendel (SPD) treffen sich an der Stelle in der Nähe einer Sitzgruppe schon länger Jugendliche und Angehörige der Neonazi-Szene. „Die Party an der Sitzgruppe geht weiter“, schreibt uns Hendel nun. Er sagt aber, die Gruppe, die dort ihr Unwesen treibe, komme seines Wissen nach nicht aus Reinsdorf.