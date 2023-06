Wiederholt Giftköder in Zeulenroda ausgelegt

Zeulenroda-Triebes. In Zeulenroda-Triebes wurden wiederholt Giftköder ausgelegt. Die Polizei rät Hundebesitzern zu besonderer Vorsicht.

Bereits am Freitag wurde die Polizei informiert, dass in Zeulenroda-Triebes im Bereich der Straße der DSF vermutlich Giftköder ausgelegt wurden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe eine Überprüfung bestätigt, dass in der Wiese mehrere Fleischstücke mit einer bläulichen, granulatähnlichen Substanz versehen, ausgelegt wurden. Die Fleischstücke wurden entsorgt und Proben sichergestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da es in der Woche schon einmal zu einem ähnlichen Fall in Zeulenroda kam, werden Hundebesitzer gebeten besondere Vorsicht beim "Gassi gehen" walten zu lassen. Verdächtige Situationen sollten umgehend der Polizei Greiz oder dem Kontaktbereichsbeamten (KOBB) mitgeteilt werden.

