Winterdienst Zeulenroda-Triebes: Überstunden und Dienstplanchaos

Einige Winterdienstmitarbeiter müssen auf Abruf bereit stehen, sollte es beginnen zu schneien. Sie befinden sich in Rufbereitschaft. Sie können also nicht feiern oder Ausflüge machen, sondern müssen den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Unabhängig davon, ob sie wirklich gebraucht werden. Im Bauhof in Zeulenroda-Triebes soll es nun so sein, dass dies immer nur sehr kurzfristig mitgeteilt werde. Mitunter mit nur einem Tag Vorlauf. So sei es nicht möglich, etwas mit der Familie zu planen. Laut Stadt habe es als der Bauhof noch ein Eigenbetrieb war, eine Winterdiensteinteilung im Zwei-Wochen-Rhythmus gegeben. Diese Einteilung sei im Rahmen einer Rufbereitschaft erfolgt. Aktuell scheint dies nicht so zu sein.

Ein Mitarbeiter schildert einen Arbeitstag so. Raus zur ersten großen Runde von 5 Uhr bis 14.30 Uhr. Weil es heftig schneit, folgen zwei weitere kleinere Touren. Die letzte von 18 bis 20 Uhr. Früh um 5 Uhr ginge es wieder raus. Dies sei kein Einzelfall. So werde nicht nur die tägliche Arbeitszeit von acht Stunden überschritten, sondern auch die gesetzliche Ruhezeit von 11 Stunden unterschritten. Die Stadt räumt ein, dass es im Winterdienst vorkommen könne, dass ein Arbeitstag länger als acht Stunden dauert. Allerdings werde darauf geachtet, dass Pausen und Arbeitszeiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.



Der Winterdienst hat drei Außenstätten. Vor Ort soll es jeweils so sein, dass ein Mitarbeiter früh rausfährt und die Lage einschätzt. Mitarbeiter sagen, dies seien Vorarbeiteraufgaben, die vergütet werden müssten. Die Stadt sagt: Eine selbstständige Kontrolle der Beschaffenheit der Straßenverhältnisse zähle nicht zu den Voraussetzungen für eine Zulage. "Eigentlich mache ich die Aufgabe echt gern, aber aktuell fehlt jede Wertschätzung", sagt ein Mitarbeiter.