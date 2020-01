Eine vollautomatisierte Frässtraße der Roth Werkzeugbau GmbH am Firmensitz in Wöhlsdorf.

Wöhlsdorfer Unternehmen in Großbritannien ausgezeichnet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wöhlsdorfer Unternehmen in Großbritannien ausgezeichnet

Ein Werkzeugprojekt der Roth Werkzeugbau GmbH aus Wöhlsdorf ist in Großbritannien mit dem UK Packaging Award 2019 für das Investitionsprojekt des Jahres ausgezeichnet worden. Wie es in einer Mitteilung der Unternehmenssprecherin Monique Wolschendorf heißt, sei ein Etagenwerkzeug zur Herstellung von Klappdeckeln für Babyfeuchttücher mit dem Preis bedacht worden.

Die Auszeichnung selbst habe allerdings die britische Firma Amaray erhalten, da diese die Patentrechte innehabe, so Wolschendorf. In Zusammenarbeit mit dem Maschinen- und Heißkanalhersteller sowie Automatisierungsunternehmen habe Roth Werkzeugbau ein Werkzeugkonzept entwickelt, dass eine ökologischere Produktion ermögliche. Weniger Abfall, weniger Energieverbrauch und eine effiziente Handhabung seien das Ergebnis. Das hergestellte Produkt sei weltweit in vielen Supermarktregalen zu finden.

Unternehmen auf ein zweites Standbein gestellt

Die Ehrung sei für Roth Werkzeugbau eine Bestätigung des eingeschlagenen Wegs, sagt Marco Roth, einer der beiden Geschäftsführer des Unternehmens. Denn wie viele andere Firmen der Region habe Roth Werkzeugbau früher hauptsächlich für die Automobilbranche produziert. Um eine einseitige Abhängigkeit zu vermeiden, habe man daher in den Verpackungssektor investiert.

„Damals wurden wir vielfach für diese Entscheidung belächelt“, wird Roth zitiert. Trotz Startschwierigkeiten sei es aber der richtige Schritt gewesen. „Auch in Zukunft werden wir Augen und Ohren nach neuen Märkten, Branchen und Anwendungen offenhalten, denn Stillstand bedeutet für uns Rückschritt und das ist keine Option“, so Roth.

130 Mitarbeiter in Wöhlsdorf beschäftigt

Roth Werkzeugbau stellt nach eigenen Angaben an seinem Standort in Wöhlsdorf hochpräzise und schlüsselfertige Form- und Werkzeuglösungen, beispielsweise Präzisionsspritzgießwerkzeuge, Werkzeuge mit Impulskühlung und Behälterwerkzeuge, für eine effiziente Serienproduktion her. Diese seien ebenso wie Automationslösungen weltweit gefragt. 130 Mitarbeiter seien beschäftigt.