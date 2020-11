Zeulenroda-Triebes: Alle Einrichtungen unter einem Dach vereint

Ein Zentrum, bestehend aus medizinischen und Sozialstationen, plant der Kreisverband des Landkreises Greiz des Deutschen Rote Kreuzes (DRK) auf dem Areal der ehemaligen Firma Raumleuchte in der Zeulenrodaer Schopperstraße/Lohweg. Mit dem geplanten Neubau des Zentrums soll einmal mehr die Präsenz eines starken Wohlfahrtsverbandes des Landkreises Greiz in Zeulenroda unterstrichen werden.

Bewusst für Zeulenroda-Triebes entschieden

Seit dem 1. November ist der Kreisverband Eigentümer der Fläche in Zeulenroda. Das DRK sei in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, und so sind in den letzten Jahren an verschiedenen Standorten unterschiedliche Einrichtungen des Roten Kreuzes entstanden. Diese sollen unter einem Dach zu einem Zentrum zusammengefügt werden.

„Wir haben uns bewusst für einen Standort in der Stadt Zeulenroda entschieden“, betont Anton Pohlmann, Präsident des Kreisverbandes des Landkreises Greiz. Der Kreisverband plant auf dem Grundstück bis 2028 einen Neubau in verschiedenen Bauabschnitten mit Rettungswache, einer Tagespflege mit einer sich anschließenden Wohngemeinschaft, einem Pflegeheim, einer Großküche sowie dem Verwaltungstrakt und einem Schulungszentrum. „Durch die kurzen Wege, die sich mit dem geplanten Zentrum ergeben, wollen wir einmal mehr unsere gemeinsame Stärke unterstreichen“, so Anton Pohlmann. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein.

Bevor sich das Präsidium und der Vorstand für einen Neubau entschieden haben, wurden verschiedene Objekte in der Stadt Zeulenroda in Erwägung gezogen. Diese Objekte hätten für ein Zentrum nicht den dafür notwendigen Platz geboten, betont der Vorstand. Schnell wäre man so wieder an die räumlichen Grenzen gestoßen, heißt es.

Von dem Zentrum aus wäre ein effektives Arbeiten möglich, so Nadine Hutter, Vorstand. Der Standort würde aus allen Richtungen des Landkreises schnell erreichbar sein mit Blick auf den Katastrophenschutz, der in Berga stationiert ist, den Fahrdienst, den Teams der ambulanten Pflege in Auma, Hohenleuben und Zeulenroda, der Sozialstation in Ronneburg, der Tagespflege-Einrichtung in Seelingstädt (Eröffnung 2021) und die Geschäftsstelle in Greiz. Nicht zu vergessen wären die vielen Ehrenamtlichen und die neun Jugendgruppen im Kreisverband.

Rettungswache im Meistersweg wurde zu klein

Die Rettungswache platzt heute aus allen Nähten. Auch die Corona-Pandemie hätte gezeigt, dass räumliche Abstandshaltung nicht umgesetzt werden konnte. Zudem ist der Stützpunkt Anlaufpunkt von rund 25 Schwestern. Insgesamt beschäftigt der Kreisverband rund 250 Mitarbeiter. Das Pflegeheim wird über 52 Plätze verfügen, so Nadine Hutter. Der Bedarf wurde an der Altersstruktur im Landkreis Greiz und an der Bereitstellung von Fachpersonal gemessen. Ein wichtiger zusätzlicher Aspekt sei die geplante Großküche. „Mit einer sich anschließenden Cafeteria und einem öffentlichen Park wollen wir das Zentrum für jeden Bürger öffnen“, so die Vorstellungen des Vorstandes.

Im kommenden Jahr soll offizieller Baubeginn sein. Wichtig sei, dass die 250 Beschäftigten des Kreisverbandes Sicherheit bekommen, betont der Präsident. Gebaut werden soll in drei Bauabschnitten: Zuerst wird das Augenmerk auf die Pflegestation und nachfolgende Einrichtungen gelegt, es folgt die Rettungswache, und im dritten Bauabschnitt ist die Einrichtung der Tagespflege geplant. Im Jahr 2023, so sieht es der Zeitplan vor, soll der erste Bauabschnitt mit der stationären Pflegeeinrichtung sowie die Großküche eingeweiht werden können.