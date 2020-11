Bärbel und Peter Pohl strahlen und sparen wahrlich nicht mit Streicheleinheiten und Leckerlis für Bambi, den Hirsch aus Sülzhayn.

Bambi lebt seit dem 6. Dezember 2017 im Zeulenrodaer Tiergehege. Doch seine Zieheltern, aus dem Erholungsort am nördlichsten Rand von Thüringen, erkennt er immer noch. Zeigt er sonst seinen bewundernden Zaungästen sein Geweih, kommt er bei Pohls ganz dicht ran und lässt sich sanft über den Kopf streicheln.

Bärbel und Peter Pohl lassen es sich nicht nehmen, ihm mindestens zwei Mal im Jahr einen Besuch abzustatten. „Es geht Bambi hier so gut. Er hat sich prächtig entwickelt“, schwärmt Bärbel Pohl. Das Seniorenpaar erfreut nicht nur der gute Zustand ihres ehemals kleinen Ziehhirsches, sondern eben auch die Gegend des Zeulenrodaer Tiergeheges. „Wir spüren hier ganz viel Entgegenkommen und wir fühlen, dass es unserem Hirsch hier richtig gut geht“, freut sich Peter Pohl.

Als kleiner Hirsch im Drahtzaun verfangen

Die Pohls hatten den jungen Hirsch im Wald in Sülzhayn am 17. Mai 2017 gefunden. Mit seinem Hals steckte das junge Tier in einem Gatter. Die Pohls befreiten das Tier und päppelten es mit Ziegenmilch und ganz viel Zuneigung auf. Bambi, den Namen bekam der Hirsch erst später, gehörte zur Familie, erzählt die Seniorin. Er war im Wohnzimmer bei dem Seniorenehepaar ebenso zu Hause wie später dann im Wald.

Als es Zeit war, dass Bambi wieder selbstständig in der freien Natur unterwegs sein könnte und es auch hier gute Überlebenschancen gegeben hätte, stromerte er zwar tagsüber im Wald, doch zur Essenszeit war er stets wieder zu Hause bei der Familie Pohl. Damit er gut sichtbar für die Autofahrer war und auch Jäger ihm nichts antun könnten, legten sie ihm eine Warnweste um. Daals erhielt er den Namen Bambi.

Im Dezember 2017 wurde dann ein Tiergehege gesucht, das Bambi aufnehmen konnte. Im Zeulenrodaer Tiergehege war Platz und so kam der Hirsch aus Sülzhayn nach Zeulenroda. Mittlerweile hat er sich zum Besucherliebling im Tiergehege entwickelt.