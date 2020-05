Zeulenroda-Triebes: Corona stiehlt Schautafeln die Show

Kinder und Jugendliche vom Anglerverein 1955 Triebes gestalten neue Schilder für Naturlehrpfad am Freibad und Teiche der Region.

Zeulenroda-Triebes. Derzeit stehen sie noch im Vereinsheim, sollen aber so schnell wie möglich an ihren Bestimmungsort.

Es war Anfang März. Kurz bevor die Corona-Pandemie das öffentliche Leben zum Stillstand brachte. Kinder und Jugendliche vom Anglerverein 1955 Triebes trafen sich am Stau, um neue Schilder für den Naturlehrpfad am Freibad und die Teiche der Region anzufertigen. Auf verschiedenen Tafeln wird über die Pflanzen- und Tierwelt informiert. So weiß der geneigte Spaziergänger stets, mit welchen Tieren und Pflanzen er es hier zu tun hat.

„Das Projekt habe ich damals als Jugendlicher schon mit begleitet“, sagt Fabian Staudt vom Anglerverein. Die jungen Angler haben jetzt – entsprechend ihrer Passion – neue Schilder zum Thema „Wasser und Wald“ gestaltet. Sie sollen erklären, wie diese beiden Ökosysteme zusammen funktionieren. Eigentlich sollten die Schilder schon längst aufgestellt sein. Zwei Schilder sollten nach Pöllwitz. Zwei weitere an den Forstteich und den Kempner Teich nach Neuärgerniß.

„Wegen der Corona-Krise ist es aber gerade nicht möglich, sich als Verein zu treffen“, so Fabian Staudt. Deswegen ruhen die Schilder im Vereinshaus des Anglervereins. Die Kinder und Jugendlichen seien gespannt darauf, ihre Arbeit zu präsentieren, sobald es die Umstände wieder erlauben. Bis dahin schwimmen die Fische und Frösche von ungeübten Augen noch unerkannt durch die Teiche in Pöllwitz und Neuärgerniß.