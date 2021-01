Zeulenroda-Triebes: Enormer Aufwand für Berechtigungsscheine für FFP2 Masken

Auf Facebook teilte der Zeulenrodaer Apotheker Arndt Fritzsche mit, dass in den Apotheken am Stadtbrunnen und in der Aumaischen Straße ausreichend FFP2 Masken vorhanden seien und auf Bezugsscheine erhältlich sind. Das machte die Zeitung neugierig.

Allzu deutlich sind noch die Warteschlangen vor den Apotheken im Dezember. Damals sollten diejenigen, die zur so genannten Risikogruppe wegen des Coronavirus zählen, drei dieser speziellen Schutzmasken kostenfrei abholen. Die Apotheken waren im Dezember auch wegen fehlender Informationspolitik des Bundesgesundheitsministeriums auf diesen Ansturm kaum vorbereitet. Warteschlangen und ein teilweiser Ausverkauf waren die Folge.

Nun soll die gesamte Abgabe geregelter verlaufen. Laut Corona-Schutzmasken-Verordnung läuft seit dem 6. Januar die Ausgabe der so genannten partikelfilternden Masken nur noch mit einem Berechtigungsschein. Den gibt es von der jeweils zuständigen Krankenkasse.

Wir wollten vom Zeulenrodaer Apotheker Arndt Fritzsche wissen, warum denn das Vorzeigen eines Personalausweise nicht ausreichend sei?

Er glaubt, dass die Bundesregierung mit den Bezugsscheinen einen so genannten Masken-Tourismus vermeiden möchte. Befürchtet würde wohl, dass sich die Leute in jeder Apotheke mehrfach Masken abholen könnten. Mit der nun aufwendigeren Aktion könnte dieser befürchtete Ansturm verhindert werden. Auch hätten die Apotheken genügend Zeit gehabt, um sich vorzubereiten.

Die Bezugsscheine für die Masken wurden nun fälschungssicher durch die Bundesdruckerei hergestellt und den Krankenkassen zugeschickt. Die wiederum versenden diese an die dafür infrage kommenden Risikogruppen-Mitglieder, die dann mit dem Dokument jeweils sechs FFP2 Masken im Januar und sechs Masken im Februar in ihrer Apotheke vor Ort erhalten. Kostenfrei ist diese Ausgabe allerdings nicht ganz: Zwei Euro Zuzahlung werden jeweils für sechs Masken fällig.

Die Berechtigungsscheine für Januar und Februar sollten bereits oder werden in den nächsten Tagen per Post zugestellt. Fälschungssicher bedeutet, dass der Bundesadler, der jeden Bezugsschein ziert, nur mit Hilfe von Infrarot-Licht zu sehen ist.

Wie weit würde aber jeder einzelne mit der Anzahl der Masken kommen, wollten wir von dem Zeulenrodaer Apotheker wissen.

Laut Definition sind es nur Einmalmasken. Was wiederum bedeutet, dass sie nach jedem Tragen entsorgt werden müssten und sich somit der gesamte Aufwand doch wohl keineswegs lohnen würde.

Arndt Fritzsche relativiert das Ganze etwas. „Wenn jemand die Maske nur kurzzeitig benötigt, dann kann der diese auch mehrmals verwenden. Sollte sie aber länger als vier Stunden getragen werden oder gar durchfeuchtet sein, dann sollte die Maske entsorgt werden. Auch bei längerem Tragen rät der Apotheker zum Wechseln. In den Apotheken in Zeulenroda-Triebes wären FFP2 Masken jedenfalls ausreichend vorhanden. Natürlich kann man diesen speziellen Mund- und Nasenschutz, der zudem partikelfilternd sein soll, auch ohne Bezugsschein käuflich erwerben.