Zeulenroda-Triebes: Für einen Corona-Test in die Apotheke vor Ort

Eine Teststation für alle diejenigen, die sich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen wollen und dazu den Weg in eine Arztpraxis scheuen, gibt es nun auch in Zeulenroda-Triebes. Für einen Test bis nach Gera fahren zu müssen, die Zeiten sind vorbei.

Die Apotheker Kathrin und Arndt Fritzsche aus Zeulenroda-Triebes haben sechs Mitarbeiter aus ihrem Team geschult und damit die Möglichkeit geschaffen, sie für eine solche Aufgabe zu qualifizieren. Jeweils im Zwei-Mann-Team werden die Mitarbeiter nach einer vorherigen Terminabsprache diese Tests auf eine mögliche Covid-19-Infektion durchführen.

„Gerade für solche Menschen, die entweder von einem Aufenthalt außerhalb ihrer Heimat zurückkommen oder zur Arbeit oder aus anderen Gründen an einem anderen Aufenthaltsort reisen müssen und einen negativen Test vorlegen müssen, haben wir den zusätzlichen Service eingerichtet“, sagt Arndt Fritzsche. Auch für so genannte Grenzgänger, die nicht in Deutschland arbeiten, sind solche Tests oftmals erforderlich, um in ein anderes Land einreisen zu dürfen.

Der Preis für einen Test liegt bei knapp 40 Euro. Parallel laufen noch Bemühungen, dass der finanzielle Aufwand für solche Tests von den Krankenkassen übernommen werden kann, sagt der Apotheker vor Ort.

Sämtliche zuverlässige Schnelltests sind meldepflichtig. So unterliegen auch die Zeulenrodaer Apotheker der Meldepflicht an das Gesundheitsamt. In der Apotheke „Am Stadtbrunnen, wo der Test durchgeführt wird, wird von den Mitarbeitern keine Diagnose erstellt. „Es ist aber ein zuverlässiger Schnelltest. Wir testen mit Antigenen“, betont der Apotheker. Nichtsdestotrotz sei der hygienische Aufwand enorm, ebenso wie die dazu auszuführenden Niederschriften. Auch für eine Koordinierung der Teams müssen vorab Termine vereinbart werden unter der Telefonnummer: 036628/9 73 34.