Zeulenroda-Triebes in Bild und Karikatur im Kalender festgehalten

Das Jahr 2021 kann starten, jedenfalls, wenn es nach dem Zeulenroda-Triebeser Fotograf Marcus Daßler geht. Er hält den noch druckfrischen Kalender für das kommende Jahr in den Händen. Gegenüber dem vergangenen Jahr ist der Kalender in der Größe gewachsen. Da war er im A4 Format. „Ich habe den Kalender in diesem Jahr bewusst im Format A3 gemacht“, sagt der Fotograf.