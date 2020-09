Zeulenroda-Triebes: Umfangreiche Bauarbeiten, gesperrte Straßenabschnitte und geänderter Busverkehr

Zeulenroda–Triebes. Ab Montag kommt es in Zeulenroda-Triebes wegen Bauarbeiten für zwei Monate zu Verkehrseinschränkungen.

Von Montag, 21. September, bis circa Sonntag, 22. November, wird im Bereich Hohe Straße (Kreuzung zur Dr.-Stemler-Straße) bis in die Seelingstraße (Teichstraße) die Hauptgasleitung sowie die Gashausanschlüsse erneuert. Aus diesem Grund muss dieser Bereich in mehreren Bauabschnitten für den Verkehr gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit Baubeginn ist die Kreuzung Hohe Straße/Dr.-Stemler-Straße gesperrt. Die Zufahrt zur Stemlerstraße oberhalb der Hohen Straße ist eingeschränkt möglich. Entsprechend des Baufortschrittes ist die Zufahrt in die Flur Oeltzsch aus Richtung Seelingstraße beziehungsweise aus der Hohen Straße möglich.

Die Bushaltestelle in der Hohen Straße wird in die Teichstraße verlegt. Die Buslinien fahren hierzu über die Speichergasse in die Teichstraße, im hinteren Teil der Teichstraße wird eine Einbahnstraßenregelung angeordnet.

Die Beschilderungspläne können unter www.zeulenroda.triebes.de eingesehen werden.