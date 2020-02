Die tschechische Feuerwehrfrau Irena Vagnerova erhält vom Kreisfeuerwehrverband Greiz die „Verdienstspange in Gold“.

Zeulenrodaer Feuerwehr besucht Partnerstadt Nyrany

Die Kameraden der Zeulenrodaer Stützpunktfeuerwehr Christian Komorowski, Frank Schneider und Silvio Knorr sowie Herbert Müller als langjähriger Partnerschaftsvertreter der Freundschaftsbeziehung folgten Anfang Februar der Einladung in die Partnerstadt Nyrany in Tschechien. Anlass war die alle fünf Jahre stattfindende Wahl der Feuerwehrhauptleute und in Folge deren Rechenschaftsberichte aus den Wehren.

Über 1000 Feuerwehrleute im Dienst

Die Feuerwehr von Nyrany hat mit ihren vielen Stützpunkten etwa 1.000 Kameradinnen und Kameraden im Dienst. Einbegriffen ist auch die starke Kinder- und Jugendwehr, deren jüngstes Mitglied 5 Jahre jung ist. Mit über 600 Einsätze allein im Jahr 2019 waren die Kameraden stark gefordert. Vor dieser Wahlversammlung fand ein Erfahrungsaustausch zwischen den Stützpunktleitern der Stadt Nyrany und den benannten Kameraden aus Zeulenroda statt.

Sorge um Zukunft der Partnerschaftstreffen

Zur Auswertung standen die gemeinsamen Aktivitäten beider Städte aus dem Jahr 2019. Dabei fand vor allem der Kinder- und Jugendbereich hohe Anerkennung. Zu nennen sind das jährliche Ferienlager oder die Treffen im Zeulenrodaer Schullandheim. Diesbezüglich wurden Bedenken für zukünftige Partnerschaftstreffen beider Wehren geäußert, wenn das Schullandheim geschlossen wird.

Auch 2020 wollen beiden Wehren wieder gemeinsame Aktionen organisieren. So steht das Jugendferiencamp, der 1. Mai, ein Tag der offenen Tür im Stützpunkt, die Wochenendausbildung und das Treffen der Jugendwehren auf dem Plan. Auch in Nyrany findet 2020 wieder einiges statt: Leistungswettkämpfe, Ferienlager, ein großes Fest in der Stadt Nyrany mit der Wehr und vieles mehr.

Viele Gemeinsamkeiten, ein gefährlicher Unterschied

Beide Wehren hatten schon vor der Wende Beziehungen und diese belaufen sich auf 36 Jahre. Viele Gemeinsamkeiten beider Wehren sind vorhanden, nur in einem Punkt nicht, die Wehr von Nyrany hat mehrere Drehleitern und Zeulenroda keine. Damit sei die Sicherheits der Menschen gefährdet. Der Landkreis sei gefordert, hier endlich zu handeln, hieß es aus Kreisen der Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda.

Der Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von Irena Vagnerova. In Würdigung ihrer 26 Jahre als Feuerwehrfrau und Dolmetscherin für beide Wehren wurde sie durch den Kreisfeuerwehrverband Greiz mit der „Verdienstspange in Gold“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte auf Grundlage des Vorschlages des Feuerwehrstützpunktes Zeulenroda, der auch die Auszeichnung vor Ort durchführte. Irena Vagnerova war angenehm überrascht. Diese Feuerwehr in Zeulenroda werde sie auch trotz des Schrittes in den Ruhestand weiterhin unterstützen, hieß es.

Die Feuerwehrleuten betonten zum Abschluss noch einmal, dass allen Feuerwehren Achtung, Dank und Anerkennung entgegen gebracht werden sollte. Denn oftmals würden sie Hilfe unter Einsatz ihrer Gesundheit leisten – und das freiwillig. Vor allen dürfe ihre Ausstattung nicht durch Sparmaßnahmen beeinträchtigt werden, so die einhellige Meinung. Wer hier spare gefährde die Einsatzkräfte und schwäche die Hilfe für Menschen in Not.